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عبد الوهاب: 1.8 مليار ليرة لترميم وإعادة تأهيل مساكن عدرا العمالية

| صالح حميدي

الأحد, 23-12-2018

كشف رئيس لجنة توزيع السكن العمالي برهان عبد الوهاب أن لجنة إعادة الإعمار رصدت مبلغ 1.8 مليار ليرة لترميم مساكن عدرا العمالية المتضررة جزئياً وإزالة المباني المهدمة وذات الأضرار الكبيرة.
وفي تصريح لـ«الوطن» لفت عبد الوهاب إلى أن محافظة ريف دمشق تكفلت بتأهيل وترميم المباني المتضررة جزئيا ويمكن صيانتها وإصلاحها، على حين تم تكليف المؤسسة العامة للإسكان والشركة العامة للبناء والإنشاءات العسكرية بإزالة المباني والمساكن الآيلة للسقوط وذات الأضرار الكبيرة.
في الغضون أعلن عبد الوهاب عن إعداد قوائم نهائية من لجنة توزيع السكن العمالي لتوزيع 1044 مسكناً عمالياً على الجهات العامة، منها 784 مسكناً في محافظة ريف دمشق ضاحية الشهيد باسل الأسد العمالية في عدرا و260 مسكناً في محافظة حلب بمنطقة سوق الجمعة.
ولفت عبد الوهاب إلى أن كلفة المتر المربع بقيت على حالها بقيمة 60 ألف ليرة ولم يطرأ أي تغيير أو تعديل عليها.

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