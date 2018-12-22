تجدد الخلاف بين «مالية دمشق» و«الصاغة» حول الضريبة

تجدد الخلاف بين «جمعية الصاغة وصنع المجوهرات» في دمشق ومديرية مالية دمشق على خلفية تحديد عدد المنتسبين إلى جمعية الصاغة، ومن هم مكلفون الضريبة لدى المديرية.

وأكد مدير مالية دمشق محمد عيد أن نحو 640 مكلفاً من الصاغة لدى المديرية في حين عدد المنتسبين للجمعية وفق سجلاتهم يزيد على ألفي منتسب.

وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف عيد: تمت مطالبة جمعية الصاغة بأسماء المنتسبين لديها لتحديد تكليفهم الضريبي لكنها لم تتجاوب حتى الآن لتتم تسوية أوضاعهم.

ولفت عيد إلى أن أي نشاط حرفي أو صناعي أو تجاري يعتبر مكلفاً الضريبة لكونه يحقق دخلاً وفق القانون.

من جهته أوضح عضو جمعية الصاغة في دمشق إلياس ملكية في تصريح لـ«الوطن» أن سبب الخلاف مع المالية يعود لكونها تريد تكليف جميع من ينتسب للجمعية لضريبة الدخل بغض النظر عن كونه صاحب محل أو ورشة أو عامل ورشة يعمل في بيته.