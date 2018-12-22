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تقرير أميركي: الكرد سيتوجهون إلى الدولة السورية

| وكالات

الأحد, 23-12-2018

اعتبر مركز «مجلس العلاقات الخارجية» للدراسات الأميركية، أن قرار الرئيس دونالد ترامب سحب قوات بلاده من سورية، سيدفع الميليشيات الكردية إلى التحالف مع دمشق لمواجهة العدوان الجديد، الذي ينوي النظام التركي تنفيذه في شرق سورية.
ورجح التقرير أن «يتوجه الأكراد إلى الحكومتين السورية والروسية، طالبين إبرام صفقة مع الحكومة السورية» تضمن لهم ما يسمى «حكماً ذاتياً» مقابل موافقة الأكراد على استعادة دمشق السيطرة على كامل المناطق السورية، في سبيل مواجهة التحرك التركي العسكري، ما سيزيد من احتمالات اندلاع مواجهة بين سورية وتركيا.
واعتبر التقرير الأميركي أنه وفي حال حدوث هذا السيناريو، فإن «الوضع سيسوء بشكل كبير»، خاصة في حال أعطى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أوامره للجيش ببدء عدوانه على شمال شرق سورية.

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