عودة 300 ألف مهجر سوري من تركيا إلى البلاد

كشف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم، بلغ 291 ألفاً و790 شخصاً.

وزعم صويلو وفقاً لوكالة «الأناضول»، أن بلاده تستضيف نحو 4.5 ملايين أجنبي بينهم 3.6 ملايين خاضعون للحماية الدولية، مشيراً إلى زيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم ضبطهم خلال العام الجاري بنسبة 56 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكان الوزير التركي دعا في وقت سابق إلى منح الجنسية التركية لأطفال المهجرين السوريين المولودين على الأراضي التركية، وقال أمام البرلمان: إن منح الجنسية للأطفال السوريين «أكبر استثمار»، مضيفاً: إن أنقرة منحت الجنسية لنحو 36 ألف سوري، أصبح بإمكانهم التصويت في الانتخابات بتركيا.