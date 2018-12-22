الأولى

عودة 300 ألف مهجر سوري من تركيا إلى البلاد

| وكالات

الأحد, 23-12-2018

كشف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم، بلغ 291 ألفاً و790 شخصاً.
وزعم صويلو وفقاً لوكالة «الأناضول»، أن بلاده تستضيف نحو 4.5 ملايين أجنبي بينهم 3.6 ملايين خاضعون للحماية الدولية، مشيراً إلى زيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم ضبطهم خلال العام الجاري بنسبة 56 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكان الوزير التركي دعا في وقت سابق إلى منح الجنسية التركية لأطفال المهجرين السوريين المولودين على الأراضي التركية، وقال أمام البرلمان: إن منح الجنسية للأطفال السوريين «أكبر استثمار»، مضيفاً: إن أنقرة منحت الجنسية لنحو 36 ألف سوري، أصبح بإمكانهم التصويت في الانتخابات بتركيا.

مقالات ذات صلة

الأحد, 23-12-2018

في جلسة حوارية مع رجال الأعمال.. حمدان: بعض الموجودين مستفيدون من التهريب … خميس: لن نسمح برجل أعمال ولا موظف فاسد

الأحد, 23-12-2018

تعزيزات عسكرية نحو الضفاف الجنوبية والشرقية لنهر الفرات … الجيش يحشد شرقاً ويتصدى لمحاولات الخرق شمالاً

الأحد, 23-12-2018

رفع العلم الوطني فوق المباني الرسمية بالمدينة … «التحالف» يستنفر في «منبج» لقمع انتفاضة الأهالي

الأحد, 23-12-2018

ستة مليارات دولار قيمة مسروقات داعش حتى 2015

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2018
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock