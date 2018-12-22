ستة مليارات دولار قيمة مسروقات داعش حتى 2015

قدّر محللون، أن مجموع ما سرقه تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسورية، بحلول عام 2015 بلغ نحو ستة مليارات دولار. وقالت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية: إن مسلحي التنظيم المنسحبين من معاقلهم في العراق وسورية، كانوا يحملون مبالغ طائلة وسبائك ذهبية قدرها خبراء بنحو 400 مليون دولار أميركي.

وزعمت الصحيفة، أنه تم دفن بعض هذه الكنوز وإخفاؤها، كما غسل متزعمون من داعش عشرات الملايين من الدولارات عبر الاستثمار في «أعمال شرعية» في مناطق عدة بالشرق الأوسط خلال العام الماضي، على حين قامت إدارة مكافحة الإرهاب العراقية بحملات على معاقل سابقة للتنظيم في أربيل، جاءت بعد تتبع محققين لتدفق ملايين الدولارات من عائدات التنظيم.