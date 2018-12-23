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خطورة جديدة للسكر

| وكالات

الإثنين, 24-12-2018

اكتشف علماء جامعة «ييل» الأميركية أن السكر يكبح نشاط البروتين الضروري لتكاثر نبيت الأمعاء، والمرتبط بالوزن الطبيعي وصحة الإنسان.
ويفيد موقع «MedicalXpress»، بأن البكتيريا المعوية تلعب دوراً أساسياً في صحة الإنسان، وأن تركيبها يرتبط بنظامه الغذائي.
ودرس العلماء تأثير الحمية الغذائية الغنية بالغلوكوز والفروكتوز في البكتيريا المفيدة الموجودة في أمعاء الفئران، واكتشفوا أن السكروز المتكون من الغلوكوز والفروكتوز، يحجب إنتاج بروتين «Roc» الضروري لمستعمرات البكتيريا.
وقد تمكن العلماء من إنتاج سلالة بكتيريا لم يتم كبح نشاط هذا البروتين فيها. وتمكنت هذه البكتيريا من التكاثر حتى عند تناول أغذية غنية بالكربوهيدرات.

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