حذر علماء أميركيون من التأثيرات السلبية لارتداء الخواتم على صحة الإنسان.

وأوضح بحث جديد قام به علماء من المركز الطبي في جامعة كنساس ونشرته مجلة الجمعية الطبية الأميركية أن الخواتم والحلقات التي في أصابعنا قد يكون لها تأثير مختلف من 40 إلى 80 في نقاط الجسم النشطة التي تقع على أصابع اليد.

وأشار العلماء إلى أن التقليد السائد في لبس خاتم الزواج في البنصر ليس اعتباطاً إذ إنه يحفز النقاط النشطة على البنصر ما يؤثر إيجابياً في دعم القدرة الجسدية مدى الحياة لكنهم في الوقت نفسه لا ينصحون بارتداء الخاتم الذي أصبح صغيراً مع التقدم بالعمر لأن تأثيره يكون سلبياً في القدرة الجسدية إضافة إلى أنه قد يسبب ارتفاعاً في ضغط الدم وتصلب الشرايين.

واستناداً إلى نتائج دراستهم ينصح العلماء بعدم ارتداء خواتم ضيقة وخاصة لفترات طويلة ويؤكدون ضرورة نزعها أثناء النوم، لافتين إلى أن ارتداء الخواتم في الخنصر وارتداء خاتم الزواج بصورة مستمرة قد يسبب أمراضاً تناسلية لدى النساء ويؤثر في عمل المعدة والأمعاء ويزيد من احتمال التهاب الاثني عشر على حين يؤثر وجوده في الإصبع الوسطى في النقاط النشطة المرتبطة بالقلب والأوعية الدموية والغدد الصماء.

ونبه العلماء من أن ارتداء عدد من الخواتم في الإصبع نفسه يجب ألا يزيد خمس ساعات لأن مساحة تأثيرها تصبح أكبر ما قد يسبب اضطرابات في عمل أعضاء الجسم بما في ذلك ظهور نوبات الربو واضطراب النبض.