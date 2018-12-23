سفينة تيتانيك مصممة من 40 ألف مكعب

قام البريطاني كيث مورتون بتصميم مجسم لسفينة التيتانيك، مستخدماً 40 ألف قطعة من مكعبات «الليغو»، وبلغ طوله 3 أمتار، بالإضافة إلى نسخة مصغرة من شخصيات الفيلم من بينهم جاك وروز، وقوارب الإنقاذ من بينهما.

يشمل التصميم شخصيات من رحلة التيتانيك المنكوبة، بالإضافة إلى قوارب النجاة والشخصيات، وتكلفت نحو أكثر من 3 آلاف جنية إسترليني، وحصل موتورن على نموذج مشابه من التصميم لسفينة التيتانيك على الانترنت في شباط/ 2016، وبدأ بعدها في تصميمها، على حين لم يكن يدرك حجم تلك المهمة الصعبة والوقت الطويل الذي سيستغرق به في إنشائها.

وحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أمضى مورتون عامين في إنشاء هيكل السفينة الشهيرة بالمكعبات التي يبلغ طولها ثلاثة أمتار، وعلى الرغم عدم اهتمامه في طفولته باللعبة، فإن بدأ الهواية عند ممارستها مع أحفاده.