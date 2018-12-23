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ظهور طبق طائر قرب مثلث برمودا

| وكالات

الإثنين, 24-12-2018

أبلغ أحد مستخدمي تطبيق خرائط غوغل، الذي يستخدم تقنية عيني الصقر في التصوير، عن ظهور غامض لطبق طائر في سماء ولاية فلوريدا الأميركية.
ونقلت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية أن ظهور الطبق الطائر كان غير واضح جزئياً، وأن هذا الظهور حدث على مقربة من منطقة مثلث برمودا المعروفة بغموضها وخطورتها.
ولم تتضح الرؤية بشكل تام حتى مع تكبير اللقطات المصورة، كما صعب تحديد تفاصيل الجسم الظاهر في الصورة.
وظهر الجسم الذي يعتقد أنه طبق طائر، بألوان متعددة وعلى شكل بيضاوي، ولم يتسن للباحثين التحقق من المسافة التي تفصل الجسم الغريب عن الأرض، إلا أنه تأكد ظهوره فوق منطقة على حدود مثلث برمودا.

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