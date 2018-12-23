إعلان الفائزين بجائزة الدولة التشجيعية لعام 2018

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2012 القاضي بإحداث جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية في مجال الأدب والفنون للمبدعين والمفكرين والفنانين، وذلك تقديراً لهم على عطائهم الإبداعي والفكري والفني، منحت وزارة الثقافة السورية جائزة الدولة التشجيعية للعام 2018 لكل من الشاعر قحطان بيرقدار في مجال الأدب، رسام الكاريكاتور رائد خليل في مجال الفنون، محمد قاسم في مجال النقد والدراسات والترجمة.

ويمنح كل فائز من الفائزين الثلاثة المحددة أسماؤهم مبلغاً وقدره خمسمئة ألف ليرة سورية وميدالية ذهبية مع براءتها، على أن يحتفل بهم في موعد يحدد لاحقاً.