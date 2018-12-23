فضيتان وبرونزية لسورية في روسيا بلعبة الكاراتيه

أحرز منتخب سورية للكاراتيه ميداليتين فضيتين وأخرى برونزية في بطولة الصداقة الدولية المقامة حالياً في روسيا.

وجاءت الميداليتان الفضيتان عبر اللاعبة ديانا محمد في منافسات وزن تحت 68 كغ وفي منافسات الوزن الحر بينما حقق البرونزية خليل ســـلمان فــي وزن تحت 75 كغ.

رئيس اتحاد اللعبة جهاد ميا أشار إلى أن بطولة الصداقة الدولية من البطولات المهمة وإحراز ثلاث ميداليات فيها في نهاية العام أمر جيد للاعبينا كي يتحفزوا العام القادم ليكون لهم نصيب كبير من الميداليات في المشاركات الخارجية علماً أن المنتخب لم يشارك في البطولة إلا باللاعب خليل سلمان واللاعبة ديانا محمد.

وكان المنتخب حقق مؤخراً ميدالية فضية عن طريق اللاعب فراس زرزور في البطولة العربية العاشرة للكيوكوشنكاي في تونس.

وجاءت الميدالية بعد فوز زرزور بالأدوار التمهيدية وتأهله للنهائي الذي خسره أمام لاعب تونسي ليتوج بالمركز الثاني ويقلد بالميدالية الفضية.

يشار إلى أن اللاعب زرزور خضع لمعسكر تدريبي لمدة أسبوع قبل البطولة تم فيه صقل مهاراته الفنية والقتالية والتركيز على الحالات التحكيمية بغية إحراز نتائج إيجابية.