رياضة

الساحليات يفزن على الحطينيات بكرة السلة

| طرطوس - ممدوح علي

الإثنين, 24-12-2018

ضمن منافسات الدوري بكرة السلة للسيدات حققت سيدات نادي الساحل انتصاراً على سيدات حطين بنتيجة 53- 40، قدمن فيها سيدات الساحل أداء جيداً إضافة إلى تألق جميع اللاعبات اللواتي قدمن عرضاً متوازنا خلال هذه المباراة وحققن الفوز الأول للفريق خلال دوري هذا الموسم بعد الخسارات الأربع السابقة مع كل من قاسيون والأشرفية والثورة والوحدة ونحن إذ نقدم الشكر للاعبات اللواتي يتغلبن على ظروفهن الصعبة وخاصة بعد أن لعبن في مباراة الثورة من دون مدرب، لأن مدربهم هو لاعب بفريق الرجال وكان لفريق الرجال مباراة مع الكرامة بمدينة حمص، وقاد الفريق من على البنش عضو إدارة ونأمل أن يتم الاهتمام قدر المستطاع بهذا الفريق لأنه من بنات النادي فقط ولديه الإمكانات لتحقيق نتائج جيدة، ونعتقد بأن إدارة النادي الجديدة ستولي هذا الفريق ما يستحقه من دعم.

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