1.1 مليار ليرة تحصيلات مياه حمص منذ بداية العام … حميدان لـ«الوطن»: 425 ضبط تعدٍّ على الشبكة حُصِّلت 10 ملايين ليرة

كشف مدير مؤسسة مياه الشرب بحمص حسن حميدان لـ«الوطن» أن تحصيلات المؤسسة من عائدات الجباية تجاوزت 1.1 مليار ليرة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، مبيناً أن عناصر الضابطة المائية بالمؤسسة قاموا خلال جولاتهم الدورية بالمدينة والريف بتنظيم 425 ضبط تعد على الشبكة بحق المخالفين بمخالفات (استجرار مياه بطريقة غير مشروعة وهدر مياه..)، ووصلت المبالغ المحصلة من الضبوط المنظمة إلى نحو10 ملايين ليرة حتى مطلع الشهر الجاري.

وبيّن حميدان أن قيمة الاعتمادات المالية المرصودة لمشاريع الخطة الاستثمارية خلال عام 2018 بلغت 1.8 مليار ليرة، وبلغت نسبة الإنفاق المالي 97 بالمئة ونسبة التنفيذ المادية 117 بالمئة حتى نهاية شهر تشرين الثاني الفائت، لافتاً إلى أن المؤسسة انتهت من إنجاز عدة مشاريع استثمارية هامة بمدينة حمص وريفها بقيمة تجاوزت 1.8 مليار ليرة، موضحا أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدة مشاريع صرف صحي في كل من أحياء وادي الذهب والمحطة والصناعة بقيمة 1.7 مليار ليرة، كما تم إنجاز كامل أعمال مشروع استبدال خط إسالة المخرم الفوقاني بقيمة 413 مليون ليرة، وتنفيذ مشروع استبدال خط ضخ منطقة الرجبلية بقيمة 45 مليون ليرة، ومشروع استبدال خط ضخ منطقة فاحل بقيمة 116 مليون ليرة وتمديد شبكة مياه في حي الأرمن الشرقي (منطقة سحر الشرق) بقيمة لأعمال المشروع المنتهية بلغت 112 مليون ليرة، كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروعي حفر بئر مياه بمنطقة الربوة بنحو22 مليون ليرة وبئر آخر في منطقة شنشار بقيمة 20 مليون ليرة.

وأشار إلى أن المؤسسة باشرت بتنفيذ عدة مشاريع استثمارية أخرى خلال العام الحالي بنحو600 مليون ليرة والعمل فيها مستمر حتى عام 2019 القادم، مبينا أن العمل مستمر بمشروع استبدال خط ضخ مياه منطقة المستورة بقيمة 100 مليون ليرة وبمشروع مياه بمنطقة الريان بقيمة 365 مليون ليرة، بالإضافة لمواصلة العمل في خمسة مشاريع حفر آبار مياه في كل من مناطق وبلدات العكاري وأم الدوالي وتلكلخ والدردارية وباب الهوى بريف المحافظة بقيمة مالية إجمالية تجاوزت 128 مليون ليرة.

وأكد حميدان أن المؤسسة تتابع تنفيذ أعمال الخطة الإسعافية لإعادة تأهيل بعض مشاريع المياه بقيمة 563 مليون ليرة منها مبلغ 248 مليون ليرة لمشاريع إعادة التأهيل بالريف الشمالي على بند إعادة الإعمار، منوها إلى أنه تم الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل وصيانة الأضرار في شبكة مياه بلدة الحصن ومنطقة الشواهد بريف حمص الغربي بقيمة مالية تجاوزت 80 مليون ليرة، وسيتم الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل خط جر مياه الشرب لمدينة حمص بقيمة 234.5 مليون ليرة مطلع العام القادم، فيما تم الانتهاء من إعادة تأهيل ثلاثة مشاريع بريف حمص الشمالي وهي مشروع إعادة تأهيل شبكات المياه في مدينة الرستن وقرى الزعفرانة وكفرنان وجبورين وتسنين ودير فول بقيمة مالية إجمالية 42 مليون ليرة ومشروع إعادة تأهيل شبكات المياه في قرى تلدو وتلذهب وكفرلاها والطيبة الغربية والسمعليل وبرج قاعي بمنطقة الحولة بقيمة 24 مليون ليرة ومشروع إعادة تأهيل شبكات المياه في بلدة تلبيسة وقرى الغنطو وتير معلة الدار الكبيرة والفرحانية بقيمة 23 مليون ليرة وهذه المشاريع حاليا قيد الاستلام.

وأضاف أنه تمت المباشرة بأعمال خمسة مشاريع إعادة تأهيل أخرى بالريف الشمالي وسيتم الانتهاء من تنفيذها وإنجازها خلال الربع الأول من عام 2019 المقبل، مبينا أن العمل مستمر في كل من مشروع إعادة تأهيل بئر مياه منطقة كيسين بقيمة 25 مليون ليرة، ومشروع إعادة تأهيل خزان المياه في منطقة المباركية بقيمة 51 مليون ليرة، ومشروع إعادة تأهيل محطات الضخ وخطوط المياه في قريتي فطيم العرنوق والحازمية بقيمة 52 مليون ليرة، ومشروع إعادة تأهيل محطة المياه وخط الضخ والبئر في منطقة النيزارية بقيمة 18 مليون ليرة، ومشروع تقديم وتركيب مجموعة توليد لمشروع إعادة تأهيل محطة مياه فطيم العرنوق بقيمة 11.5 مليون ليرة.