2.5 مليون عدد سكان حماة … 74 ألف بطاقة شخصية أصدرتها مديرية الشؤون المدنية في حماه هذا العام

بيَّن مدير الشؤون المدنية في حماة فراس صيوم لـ«الوطن» منح بطاقات شخصية لـ 63862 مواطناً منذ بداية العام وحتى الأول من الشهر الجاري، كما تم تسجيل 9614 ولادة مكتومة خلال الفترة ذاتها، و36416 ولادة جديدة، و13738 واقعة زواج، و2257 واقعة طلاق، و8256 واقعة وفاة.

وأوضح صيوم أن مشروع الأتمتة وربط الدوائر الفرعية بالمديرية الأم، ساهم بحل الكثير من المشكلات الورقية، وخفف الأعباء وضغط العمل على العاملين في مختلف مفاصل العمل بالمديرية وأمانات المناطق، إضافة إلى توفير الوقت والمال والانتظار على المواطنين.

وأكد صيوم القضاء على ظاهرة معقبي المعاملات غير المجازين، الذين كانوا يبتزون المواطنين ويسيئون لسمعة الشؤون المدنية وموظفيها.

وقال: اليوم بإمكان المواطن الحصول على الأوراق الثبوتية اللازمة، وإنجاز كل معاملاته وتسجيل واقعاته، بكل يسر وسهولة بعيداً عن الروتين وتعقيداته، ومن دون أن يدفع ولو قرشاً واحداً، باستثناء قيمة الطوابع الضرورية لأي وثيقة رسمية.

كما يمكنه إنجاز معاملاته والحصول على وثائقه من مناطق المحافظة، المربوطة إلكترونياً مع المديرية، ومن مراكز خدمة المواطن المنتشرة في مدن المحافظة الرئيسية، وهو ما يوفر عليه أعباء السفر إلى مدينة مركز المحافظة والنفقات المالية المترتبة على ذلك.