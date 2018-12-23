الخبز يتصدر قائمة مخالفات التموين في حمص

بين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص رامي اليوسف لـ«الوطن» أن المديرية نظمت منذ بداية أيلول الماضي 626 ضبطا تموينيا بينها 113 ضبطا بما يخص مادتي الخبز والدقيق التمويني بمخالفات (الاتجار بمادة الخبز لغير الغاية والاتجار بالدقيق التمويني وسوء صنع ونقص وزن وسعر زائد).

ولفت اليوسف إلى أن المديرية نظمت أكثر من 10 ضبوط تموينية بما يخص الاتجار بمادتي الخبز والدقيق التمويني وضبطت نحو 260 كيساً من مادة الدقيق التمويني أي بما يعادل حوالي 13 ألف كغ من الطحين خلال شهرين فقط.

وأشار إلى أن المديرية قامت بعدة عمليات تنظيمية واتخذت إجراءات صارمة بحق المخالفين من أصحاب المخابز والأفران السياحية والخاصة والمعتمدين خلال الفترة الماضية لحل مشكلة الاختناقات على بعض المخابز ومنافذ البيع ، مؤكدا أن مدينة حمص وريفها لا تشهد حالياً أي اختناقات على المخابز أو نقص بمادة الخبز وفي حال وجود أي شكوى تتم معالجة الحالة على الفور.

وبين اليوسف أن المديرية عملت على تحديد أوقات البيع من نوافذ المخابز الآلية ومواعيد أخرى يتم فيها تصنيع مخصصات المعتمدين وتتم معالجة أي حالة لنقص مادة الدقيق في أي مخبز على الفور، كاشفا أنه تمت إعادة تخصيص المحافظة بكمية 15 طناً إضافية عن الكتلة المحددة لها لتصبح مخصصات المحافظة من الدقيق التمويني كمية 393 طناً بشكل وسطي يوميا، مؤكدا أن هذه الكمية كافية وكفيلة لإنهاء أي حالة اختناقات على الأفران أو نقص لمادة الخبز في حال حدوثها.

وأوضح اليوسف أنه تم إعطاء معتمدي مادة الخبز مهلة حتى بداية الشهر القادم لشراء السلل البلاستيكية تنفيذا لقرارات الوزارة ، لافتا إلى أنه سيتم إلغاء ترخيص أي معتمد في حال عدم الالتزام والتقيد بنقل الخبز بالسلل ضمن المواصفات المحددة بقرار الوزارة، مضيفا: إن السلل متوفرة بكميات كبيرة في فرع المؤسسة السورية للتجارة بحمص وبأسعار مناسبة.

ولفت إلى أنه تم مؤخرا إحالة عدد من المقصرين والمخالفين بالعمل بينهم مديرو أفران إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة لينالوا ما يستحقون من جزائهم العادل.