برجك اليوم – الاثنين 24 كانون الأول 2018

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان حارب التدخل في حياتك من المقربين اسمع آراءهم ولكن بعيداً عن التأثير المباشر، ولا تنجرف وراء مشاعر سلبية أو أفكار سوداء تخص أمورك ومن حدة طبعك الانفعالي

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار رغبة في مصالحة من حولك واتصالات وأصدقاء كثر يسألون ويساعدون ويمنحونك المحبة، فعاطفياً أنت سعيد وهذه الفترة ممتازة لعلاقات شخصية وعائلية وقد تفرحك المكالمات.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران أنت تميل إلى الصرف والأمور جيدة مالياً وطبعاً هذا ليس مبرراً للإسراف، إلا أن هذا طبعك، وانتبه كثيراً فهذا شهر فيه صرف كثير ومدخولك قليل.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز ابدأ ببصيرتك الداخلية لتستشف تلك الأجزاء المهملة من ذاتك ولتعرف ماذا تريد بالضبط؟، فربما أبارك بجديد لك فأنت تبدل قناعاتك وأفكارك وطريقة تفكيرك وتناقش محيطك.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب اسأل نفسك ما الشيء الذي يضايقك ويجعلك تشعر بعدم الأمان ويثير غضبك، فلتكن أحلامك حسب حجمك واسأل نفسك مراراً؟ ألست ترى الأمور من منظار قاتم.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول الحظوظ مساعدة للقاءات ومشاهدة أماكن جديدة فأنت تنتقل إلى مرحلة أفضل، واليوم للقاءات الإيجابية والتجمعات أو للتعرف على أصدقاء جدد في سفر أو جلسات عائلية.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول ابتعد عن إبداء الملاحظات الساخرة أو اللاذعة على شكل وخزات تعطيها للآخرين، فقط لأنك عصبي أو مستفز من تفاصيل صغيرة وقد يضايقك التدخل أو النصائح.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني قد تسأل عن معلومات وتتحقق أو تبحث في أوراق أو نتائج امتحانات أو سفر، وقد تقوم بجهود لتسير في أمر مهم يشغلك نحو خط يرضي الجميع فاليوم لخبر جيد.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول حاول أن تعطي من حولك حقوقهم فأنت عادل وتحمل الخير والمحبة لمن حولك، فكل جهد جماعي هو جهد منجز تنال منه خيراً وقد تنال مدحاً أو تشجيعاً ومساعدات.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني خذ إجراءات تضمن سير العمل حولك بهدوء بعيداً عن التصعيد وجاهدْ للوصول إلى هدف تضعه أمام عينك، وخفف من انتقاداتك وسخريتك كن متأكداً مما تفعل.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط انصهارك في عملك يمنعك من السماح للتعب بأن يجتاحك أو يوقف عجلة الحظ من حولك فلا ترفض أي عمل تكلف به، وحاول أن تضغط على نفسك صحياً لتكمل الأعمال المطلوبة منك.