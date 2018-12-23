الأمم المتحدة تؤكد مجدداً سيادة السوريين على موارد الجولان المحتل

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، بأغلبية ساحقة قراراً ينص على السيادة الدائمة للسوريين في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية.

وتم اعتماد القرار، بأغلبية 159 صوتاً، في حين عارضته سبع دول فقط، على حين امتنعت عن التصويت 13 دولة، بحسب وكالة «سانا» للأنباء.

وأعادت الجمعية العامة في قرارها، التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للسوريين في الجولان السوري المحتل في مواردهم الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة.

وطالبت الجمعية العامة في قرارها، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الجولان المحتل، أو إتلافها أو التسبب بضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر، كذلك طالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريس، بأن يقدم في الدورة المقبلة تقريراً حول تنفيذ القرار.

من جانبه، أكد وفد الجمهورية العربية السورية الدائم لدى الأمم المتحدة، ضرورة أن يتضمن تقرير الأمين العام توصيفاً قانونياً دقيقاً يستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة ذات الصلة، وعدم الاكتفاء باستعراض بعض هذه الممارسات التي تنتهك القانون الدولي، دون اتخاذ موقف واضح يستنكرها أو يحدد موقف الأمم المتحدة منها.