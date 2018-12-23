159 ألف عامل من القطاع الخاص سجلوا لدى التأمينات في مئة يوم

كشف المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحيى أحمد في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن عدد العمال الذين تم التأمين عليهم في القطاع الخاص منذ بداية أيلول الماضي، وحتى الـ20 من الشهر الحالي بلغ 159004 عمال، ليصل إجمالي عمال القطاع الخاص المؤمن عليهم إلى 646406 عمال. ولفت أحمد إلى أن المؤسسة قامت بأتمتة أعمالها منذ عام 1996، بهدف تخفيف الأعباء على المؤمن عليهم، وتبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات التأمينية، لكون هذه المنظومة أصبحت قديمة، حيث تم استبدالها بمنظومة جديدة خلال عام 2018 بتكلفة 140 مليون ليرة.

وأشار أحمد إلى اتخاذ خطوات جريئة واستثنائية لمعالجة نقص الوثائق اللازمة لتصفية المستحقات التأمينية، من خلال تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الجهاز المركزي للرقابة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات والسجل العام للعاملين في الدولة لدراسة أوضاع العاملين والمتقاعدين المنتهية خدماتهم غير المستكملين للوثائق المطلوبة.