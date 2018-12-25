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سبب العدوانية لدى المراهقين

| وكالات

الأربعاء, 26-12-2018

وصل علماء روس من جامعة الدون الحكومية التقنية إلى اكتشاف جديد يمكن أن يساعد على التعامل مع عدوانية الشباب في المستقبل.
واكتشف الباحثين الروس دور جين «МАОА»، الموجود على الكروموسوم «Х»، الذي يعمل كزناد يتحكم في حال نشاطه بحالات السلوك العدواني لدى المراهقين.
وأضاف العلماء إن هذا الجين حتى في أقل حالات نشاطه، يؤدي إلى سلوك معاد للسائد في المجتمع عادة، ويؤدي أيضاً في حالات فرط نشاطه إلى انضمام المراهقين إلى عصابات، ويولد لديهم رغبة مستمرة للدخول في مشاجرات وغيرها من مظاهر السلوك العدواني البشري.
كما وجد الباحثون أن 98 بالمئة من المراهقين، يحملون هذا الجين بنسب منخفضة من النشاط. وستسمح هذه الدراسات، وفقا لعلماء الوراثة، بفهم أفضل لسلوكيات المراهقين، وستساعد على تطوير تقنيات خاصة للعمل مع عدوانية الشباب.

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