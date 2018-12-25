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التوءم الأكثر تطابقاً ينويان الزواج من رجل واحد

| وكالات

الأربعاء, 26-12-2018

يعتزم التوءم الأكثر تطابقاً في العالم الزواج من رجل واحد تربطه بهما علاقة منذ 6 سنوات، إلا أن القوانين، التي تمنع تعدد الزوجات، لا تزال تحول دون إتمام هذا الزواج.
ووجهت آنا ولوسي دي سينكي (33 عاماً) نداء لإبداء التعاطف معهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للسماح لهما بالزواج من صديقها المشترك بن بيرن، بعد أن اصطدما بالعوائق القانونية.
وتحدثت الفتاتان التوءم: «لدينا شريك واحد ونود الزواج منه يوماً ما، لكن القانون في أستراليا يقول إننا لا نستطيع، إذاً ماذا نفعل؟».
ونشر التوءم مقطعاً مصوراً قالتا فيه: «لدينا مشكلة فريدة من نوعها. نريد أن نتزوج من رجل واحد»، ما أثار موجة من التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي محلياً وعالمياً.
وبينما تحظر أستراليا تعدد الزوجات بموجب قانون الزواج لعام 1961، يصر التوءم، وهما من مدينة بيرث، أنهما كانتا دائماً تفكران في الزواج من بن والارتباط به معاً للأبد.
وكان بيرن يعيش على بعد 40 دقيقة بالسيارة من الأختين التوءم، قبل أن ينتقل ووالدته للعيش معهما في عام 2017. وقالت التوءم إن بيرن يعاملهما بشكل متساوٍ تماماً.

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