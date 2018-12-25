أسهم سيريتل في بورصة دمشق وفي التداول في 10/1/2019

وافقت سوق دمشق للأوراق المالية نهائياً على إدراج شركة سيريتل ضمن السوق، ليرتفع عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 25 شركة. وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية عبد الرزاق قاسم أن بدء التداول على أسهم الشركة سيتم في جلسة يوم الخميس بتاريخ 10/1/2019 حيث سيكون السعر الابتدائي للسهم 100 ليرة سورية، وذلك بناء على أحكام المادة رقم (3) من آلية اعتماد سعر مرجعي لأسهم الشركات المدرجة لأول مرة في سوق دمشق للأوراق المالية، موضحاً بأن السهم يخضع لجلسة استكشافية لا يخضع فيها للحدود السعرية وضمن الضوابط المعتمدة في السوق، وذلك لوضع الحدود السعرية المعتمدة في السوق بعد انتهاء الجلسة الاستكشافية واعتماد سعر مرجعي للورقة المالية، مع الإشارة إلى أن سهم الشركة سيتم تداوله وفقاً لذات الآلية الصادرة بقرار مجلس إدارة السوق.

ولفت قاسم إلى أن حصول شركة سيريتل على الموافقة النهائية لإدراج أسهمها في سوق دمشق للأوراق المالية يعني دعماً لبورصة دمشق من خلال ازدياد عدد المساهمين والأسهم، حيث إن رأس مال شركة سيريتل المدفوع هو 3.35 مليارات ليرة سورية، وعدد الأسهم 33.5 مليون سهم وعدد المساهمين 6319 مساهماً، وهو ما يعزز التداول في السوق، ويؤدي لزيادة أحجام وقيم التداول.

ولفت قاسم إلى أن قطاع الاتصالات من القطاعات الجديدة في السوق، مما يتيح مزيداً من التنوع أمام المستثمرين للاستثمار في المجالات المختلفة في السوق، حيث يعتبر قطاع الاتصالات من القطاعات الحيوية الهامة والجاذبة للتداول والاستثمار، وبالتالي فإن إدراج أسهم سيريتل يتيح الفرصة لمساهمي الشركة والمستثمرين للتداول عبر طرق سليمة وآمنة وذلك من خلال نظام التداول الإلكتروني في السوق.

وبخصوص شركة الاتصالات MTN توقع قاسم أن يتم إدراجها في السوق مع بداية العام القادم 2019 وذلك كونها حصلت على الموافقة الأولية منذ قرابة الشهر ولديها مهلة حوالي الشهر لاستكمال الإجراءات المطلوبة حسب نظام قواعد وشروط الإدراج في السوق للحصول على الموافقة النهائية للإدراج في سوق دمشق للأوراق المالية، ما سيعزز من أداء بورصة دمشق.