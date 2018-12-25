جولات تفقدية لوزير التعليم العالي لكلية طب الأسنان ومستشفى جراحة القلب في دمشق … إبراهيم: مستعدون لتقديم الأجهزة والخدمات كافة التي تساهم في خدمة المواطن .. ركاب لـ«الوطن»: 170 ألف مراجع إلى عيادات طب الأسنان ومشفى الكلية وإجراء 15 ألف عملية

قام وزير التعليم العالي بسام إبراهيم بجولة تفقدية مفاجئة لكلية طب الأسنان في جامعة دمشق ومستشفى جراحة القلب الجامعي، واطلع على جاهزية المستشفى من خلال تفقده لعدد من الأقسام وغرف العمليات والاستماع من الكادر الطبي والتمريضي إلى أهم احتياجات المشفى ومقترحات تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد إبراهيم أهمية الخدمات الطبية المقدمة من المستشفى وخاصة ما يتعلق بمعالجة الأطفال، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالمواطنين وتبسيط الإجراءات ما أمكن ذلك، كما زار عدداً من المرضى واطمأن على صحتهم، بما فيه متابعة الاهتمام بوضعهم من كادر المستشفى، وحسن المعاملة والعلاج بشكل مجاني من دون أي رسوم على الإطلاق.

واطلع الوزير على عدد من الأقسام في كلية طب الأسنان كعيادة طب الأسنان للأطفال ومستشفى جراحة الفم والوجه والفكين والتقى الطلاب واطمأن على امتحاناتهم ومحاضراتهم العملية والنظرية، واستمع إلى الصعوبات التي تواجههم والمقترحات ولا سيما ما يتعلق بتطوير المناهج والخطط الدرسية، مؤكداً استعداد الوزارة لتقديم الأجهزة والخدمات كافة التي تساهم في خدمة المواطن.

وفي تصريح لـ«الوطن» كشف عميد كلية طب الأسنان في جامعة دمشق الدكتور محمد سالم ركاب أن عدد المرضى والمراجعين إلى عيادات الكلية ومشفى جراحة الفم والوجه والفكين تجاوز الـ170 ألف مراجع منذ بداية العام وحتى تاريخه، مشيراً إلى أن المستشفى يجري 35 عملية شهرياً، علماً أن الأمر يتفاوت بين شهر وآخر، كما يصل عدد المراجعين والمرضى شهرياً إلى 15 ألف مراجع ومريض تقدم لهم جميع المعالجات المجانية. كما طلب الوزير من الكادر العلمي والإداري ضرورة توفير الأجواء المناسبة، والالتزام بالامتحانات النظرية والعملية، والتدريب بشكل مكثف، والاهتمام بشكل كبير بذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكداً استعداد الوزارة لتقديم الأجهزة والخدمات كافة التي تساهم في خدمة المواطن.

وقال ركاب: لم يبت لغاية تاريخه بدراسة إضافة ماجستيري تأهيل وتخصص، بما يخص معالجة ذوي الاحتياجات الخاصة في طب أسنان الأطفال، وطب الأسنان الشرعي لتحديد هوية الجثث، أي البصمة السنية، مشيراً إلى أهمية هذين التخصصين، ولا سيما أن ماجستير طب الأسنان الشرعي يعتبر الأول من نوعه في الجامعات، علماً أن لدى طب الأسنان ماجستير تأهيل وتخصص في طب الأسنان التجميلي «مطبقاً منذ 5 سنوات»، كما في الكلية 9 ماجستيرات أكاديمية في اختصاصات الجراحة، المداواة، واللثة، والأطفال، والتعويضات المتحركة، والتقويم، والتيجان، ونسج التشريح المرضي، وطب الفم، منوهاً بوجود 10 عيادات كل عيادة تحوي 48 كرسي طبيب أسنان، ليصل عدد الأجهزة إلى 500 جهاز.

ولفت عميد كلية طب الأسنان إلى وجود 83 عضو هيئة تدريسية، مشيراً إلى رفد الكلية بالمزيد من أعضاء الهيئة التدريسية من خلال المسابقات التي يتم الإعلان عنها، كما هناك عدد من المعيدين قيد التعيين في الكلية، ويتم التحضير لمسابقة تشمل الكليات الطبية أيضاً.

وأكد ركاب الحصول على موافقة رئاسة الجامعة لإحداث عيادتين جديدتين لقسم الجراحة لطلاب الدراسات العليا، وطب الأسنان التجميلية، علماً أن التكلفة الإجمالية تصل إلى 35 مليون ليرة وهما في طور التجهيز من الكلية.