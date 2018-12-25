عربي ودولي

مؤكداً أن الهدف إخضاع إيران … روحاني يكشف عن أول موازنة للبلاد بعد العقوبات الأميركية «الوحشية»

| سانا - فارس - ا ف ب

الأربعاء, 26-12-2018

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الهدف الأساسي من إجراءات الحظر الأميركية هو إخضاع إيران كونها تشكل عقبة كبرى أمام تحقيق مخططاتهم في المنطقة.
كشف روحاني أمس عن أول موازنة سنوية للجمهورية الإسلامية بعد عودة العقوبات الأميركية، مشيراً إلى أنها خضعت لتعديلات لمواجهة إجراءات واشنطن «الوحشية».
وقال روحاني في كلمة خلال حضوره اجتماع مجلس الشورى الإسلامي أمس لتقديم لائحة ميزانية البلاد للعام القادم نقلتها وكالة أنباء «فارس» إن «هدف أميركا الأساس من وراء المؤامرات والحظر والضغوط التي تستهدف مباشرة الشعب الإيراني وشعوب المنطقة والشركات الاقتصادية والتجارية في العالم خلافاً لجميع القرارات الدولية هو إركاع إيران».
وشدد روحاني على أن الأميركيين لن يصلوا إلى أهدافهم، موضحاً أن إيران وشعبها سيقفان أكثر شموخاً واقتداراً وثباتاً ووعياً أمام هذه المؤامرات دون إغفال أن إجراءات الحظر والضغوط ستترك تأثيرها في حياة الشعب الإيراني ونمو وتطور البلاد.
وأشار روحاني إلى أن المؤشرات الاقتصادية كانت إيجابية في العام الماضي من حيث نسبة النمو وتوفير فرص العمل ونمو الاستثمارات، مبيناً أن تذبذبات سوق العملة الأجنبية التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الأخيرة تعود إلى الحظر الخارجي والهيكليات الاقتصادية غير السليمة الموروثة منذ عقود إضافة إلى الحرب النفسية والدعائية وظروف العلاقات الخارجية.
وأضاف: «في وقت ما هذا الشهر هبط الاحتياطي النقدي الأجنبي لدينا عملياً إلى الصفر ما أجبر الحكومة على اتخاذ قرارات صعبة لإنقاذ البلاد».
وحضت الحكومة المستوردين الإيرانيين على إعادة أرصدتهم الدولارية إلى إيران، وقال روحاني أمس إنهم سيخسرون حوافر ضريبية إذا لم يعيدوها.
وتحاول السلطات الإيرانية قمع شبكات «مخربي الاقتصاد» المكونة من مهربين ووسطاء يستخدمون الأسواق لجمع الدولارات وقطع الذهب من أجل رفع الأسعار، وقد شنت حملة أوقف خلالها عشرات التجار فيما أعدم ثلاثة رجال أعمال على الأقل بعد إدانتهم.
وفي آب، أقيل حاكم المصرف المركزي بسبب سوء إدارته لأزمة الريال وأوقف مساعده المكلف النقد الأجنبي.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعاد في آب الماضي تجديد العقوبات الاقتصادية الأميركية أحادية الجانب المفروضة على إيران والتي تم إلغاؤها في كانون الثاني 2016 عقب التوصل في تموز 2015 إلى الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة الدول الست التي تضم إضافة إلى الولايات المتحدة كلاً من روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والذي أعلن في أيار الماضي تنصل واشنطن وانسحابها منه.

مقالات ذات صلة

الأربعاء, 26-12-2018

هدوء نسبي في القصرين التونسية بعد وفاة صحفي أضرم النار بنفسه

الأربعاء, 26-12-2018

الصين تبحث مع باكستان «التغيرات الجديدة» في الوضع الأفغاني … 43 قتيلاً في تفجير انتحاري وهجوم على وزارة الأشغال العامة وسط كابول

الأربعاء, 26-12-2018

الخارجية الصينية: واشنطن نفذت أنشطة للتنصت والمراقبة شملت حلفاءها

الأربعاء, 26-12-2018

الديمقراطيون يتهمون ترامب بدفع الولايات المتحدة إلى الفوضى

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2018
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock