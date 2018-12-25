الخارجية الصينية: واشنطن نفذت أنشطة للتنصت والمراقبة شملت حلفاءها

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن الولايات المتحدة «نفذت أنشطة واسعة النطاق للتنصت والمراقبة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك على حلفائها» داعية إياها إلى تقديم تفسيرات واضحة للمجتمع الدولي حول سبب شراء سفاراتها في الخارج معدات تجسس.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة هوا تشون يينغ في تصريح أمس نقلته وكالة شينخوا: «منذ بضعة أيام فقط قامت الولايات المتحدة بحشد العديد من حلفائها لاتهام الصين بتقويض الأمن السيبراني للولايات المتحدة على مدى فترات طويلة فيما الوثائق التي نشرها موقع «ويكيليكس» مؤخراً تعد دليلاً على أن الجانب الأميركي ربما أخرج مسرحية لتوجيه اللوم إلى الآخرين مرة أخرى».

وأضافت: «نود أيضاً أن نذكر المتحالفين مع الولايات المتحدة بأنه فيما يتعلق بقضية الأمن السيبراني ينبغي ألا ينسوا الألم أبداً بمجرد شفاء الجرح».

وكان موقع «ويكيليكس» نشر يوم الجمعة الماضي وثائق كشفت أن سفارات الولايات المتحدة في السلفادور وأوكرانيا اشترت أجهزة تجسس تشمل مسجلات وأجهزة راديو خفية وكاميرات رؤية ليلية لتركيبها في السيارات.