خريطة التعاون مع روسيا: مطار في طرطوس ومعملان للقاحات والأبنية سريعة التشييد وعقد «التوقيع الإلكتروني»

كشف رئيس هيئة تخطيط الدولة عماد صابوني أن من المشاريع التي تضمنتها خريطة الطريق للتعاون الصناعي والتجاري مع روسيا مشروعاً لتأهيل وتطوير الخط الحديدي من مناجم الفوسفات حتى مرفأ طرطوس، إضافة إلى إنشاء مطار في طرطوس مكان المطار الزراعي وفق نظام «BOT».

وتضمنت اتفاقية خريطة الطريق بين سورية وروسيا 30 مشروعاً للتعاون الصناعي والتجاري سوف يجري تنفيذها في سورية من الشركات الروسية خلال الفترة بين العام القادم وحتى 2021، وفي تصريح لـ«الوطن» أشار صابوني إلى مشروعين في قطاع الصحة أبرزها إقامة معمل سوري روسي لإنتاج اللقاحات، لافتاً إلى أن من المشروعات في قطاع الأشغال العامة مشروعي لتوطين مكونات تقنيات التشييد السريع في سورية وآخر لتقنية الأبنية سريعة التشييد.

في الغضون أعلنت مدير الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة فاديا سليمان عن مباشرة عمل الهيئة في إنشاء المنظومة الوطنية للتوقيع الإلكتروني من خلال عقد تم توقيعه مع الجانب الروسي.

وفي تصريح لـ«الوطن» أشارت سليمان إلى أن خدمة التوقيع الرقمي تؤمن إمكانية توقيع الوثائق والمعاملات بشقيها الحكومية والخاصة المتبادلة الكترونياً سواء مقدمة للمواطن أم بين الجهات الحكومية ذلك لمنحها الحجية القانونية في التعامل.