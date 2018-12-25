أكثر من 5 آلاف مطلوب للاحتياط عادوا من خارج البلاد منذ تطبيق مرسوم العفو … بمناسبة الأعياد 17 ألف قادم في يومين من جديدة يابوس

كشف مصــدر مســؤول في جــديــدة يــابــوس أن أكثر من 7 آلاف قادم دخلوا أمس الأول إلى سورية عبر المعبر الحدودي مع لبنان وأنه من المتوقع أن الرقم وصل إلى 10 آلاف أمس، ليصل العدد إلى 17 ألفاً خلال يومين، مؤكداً أنه خلال الأعياد ترتفع نسبة القادمين ومن مختلف دول العالم.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد المصدر أن هناك عدداً لا بأس به من الأجانب والعرب دخلوا البلاد، متوقعاً أن ترتفع نسبة الداخلين يومي الخميس والسبت القادمين، وكشف أنه من المتوقع أن يدخل عدد كبير من المهجرين من أهالي داريا خلال الفترة القادمة من دون أن يحدد عددهم والفترة الزمنية المحددة لعودتهم.

وأعلن المصدر عن عودة نحو 200 فار من الخدمة العسكرية منذ تطبيق فترة مرسوم العفو التي لم تنته بعد، موضحاً أنه يومياً يعود نحو 3 فارين إضافة إلى التسهيلات الكبيرة التي تقدم لعودتهم.

وأكد المصدر أنه دخل أكثر من 5 آلاف كانوا مطلوبين للخدمة الاحتياطية خلال فترة المرسوم والذي أسقط الدعوة الاحتياطية على مئات الآلاف، مشيراً إلى أنه كان يدخل يومياً حتى 100 مطلوب عبر المعبر.