الرئيس الأسد يهنئ رؤساء الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد

بتكليف من الرئيس بشار الأسد، نقل وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام إلى رؤساء الطوائف المسيحية تهاني رئيس الجمهورية، للأخوة أبناء الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام، وتمنياته لهم بدوام الصحة والسعادة.

وزار عزام كلاً من بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، وبطريرك أنطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية في العالم مار أغناطيوس أفرام الثاني، وبطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، ومطران السريان الكاثوليك إلياس طبي، ومطران الأرمن الكاثوليك جوزيف أرناؤوطي، والقس بطرس زاعور راعي الكنيسة الإنجيلية الوطنية، والمطران سمير نصار في المطرانية المارونية.

كما زار عزام الأب بهجت قرقاش في دير اللاتين، والأب مالك ملوس راعي الكنيسة الكلدانية.

ونقل عزام خلال زيارته للكنائس والمطرانيات تهاني الرئيس لهم، ولطوائفهم الكريمة بعيد ميلاد السيد المسيح.

وعبر البطاركة والمطارنة والآباء عن شكرهم وتقديرهم للرئيس الأسد على لفتته الكريمة وتهاني سيادته لهم ولأبناء طوائفهم، وعن فرحهم بتحقيق النصر وعودة الأمن والأمان إلى ربوع الوطن، مؤكدين بحسب وكالة «سانا»، أن اللحمة الوطنية واصطفاف الشعب خلف القيادة الحكيمة والشجاعة للرئيس الأسد التي ظهرت خلال الحرب الإرهابية العدوانية على سورية، أثبتت للعالم أن تماسك الشعب السوري كان من أسباب صموده وعاملاً من عوامل انتصاراته.