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وعود بانتهاء الأزمة خلال عشرة أيام … طه: رفع الإنتاج إلى 50 ألف أسطوانة يومياً

| عبد المنعم مسعود

الأربعاء, 26-12-2018

أكد مدير فرع الغاز في دمشق وريفها منصور طه أنه سيتم رفع الإنتاج في وحدات التعبئة في دمشق وريفها لـ50 ألف أسطوانة غاز منزلي يومياً خلال الأيام القادمة ليكفي الحاجة الحقيقية للاستهلاك بما يؤدي لانفراج ملموس خلال أسبوع أو عشرة أيام.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح طه أن النقص في مادة الغاز المنزلي يتم تداركه منذ بداية الأسبوع الحالي عبر رفع طاقة الوحدات الإنتاجية للعاصمة وريفها لتقارب الواقع والحاجة اليومية للمستهلكين، مضيفاً: تجاوز عدد الأسطوانات المنتجة 42 ألفاً يومياً.
وأشار طه إلى أن عمليات التدخل عبر التوزيع المباشر للمادة تتم عبر السورية للتجارة بسياراتها حيث توزع كل سيارة بين 400 إلى 500 أسطوانة في ريف دمشق، مؤكداً أنها بدأت قبل أسبوع عمليات التوزيع المباشر في مدن ضاحيتي حرستا وقدسيا وصحنايا وعدرا وسيدي مقداد وفي نهاية الأسبوع أو بدايته سيتم التدخل في جرمانا.

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