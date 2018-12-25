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الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في ريف دمشق الغربي

| الوطن

الأربعاء, 26-12-2018

تصدت الدفاعات الجوية السورية ليل أمس لعدوان بعدد من الصواريخ في ريف دمشق الغربي، بحسب مشاهدات «الوطن» في محيط ضاحية قدسيا والصبورة والكسوة، كما أفادت وكالة «سانا» الرسمية، بأن الدفاعات الجوية للجيش العربي السوري تصدت لأهداف معادية في سماء ريف دمشق الغربي نفذت عدوانها من فوق الأراضي اللبنانية، وأسقطت عدداً من الصواريخ.
وبحسب مصادر إعلامية، سمعت أصوات الانفجارات عقب غارات وهمية للطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء جنوب لبنان، وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية: إن طائرات إسرائيلية نفذت غارات وهمية على علو منخفض في أجواء منطقة صيدا جنوب البلاد، حيث استمرت هذه الغارات خلال تصدي الجيش السوري لصواريخ العدوان.
ويأتي العدوان الإسرائيلي في أعقاب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسحب قواته من سورية، حيث عبرت إسرائيل صراحة عن رفضها للقرار، وخشيتها من تداعياته.

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