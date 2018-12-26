انتهاء عمليات تصوير فيلم «الحقيقة»

أنهت المؤسسة العامة للسينما، عمليات تصوير الفيلم القصير «الحقيقة» للمخرجة غادة عمر، وذلك ضمن منح دعم سينما الشباب لعام 2018.

ويُروى الفيلم بطريقة نفسية عن أحلام المرأة التي خضعت لأوامر الواقع وتزوجت رجلاً لا تحبه نتيجة ظروف معينة، ويوضح لنا أنها تتمنى لهذا الواقع أن يتغير ويأخذ كل إنسان حقه وهي تشعر بهذا الشيء لأنها تعيش تناقضاً مع نفسها بسبب تلك الحقيقة التي تواجهها.

ويشارك في التمثيل كل من جمال العلي وغادة عمر وميلاد السهوة ومحمد أبو مطحنة وربيع جان.