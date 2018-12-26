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معرض فني في خان رستم باشا في حماة

| الوطن

الخميس, 27-12-2018

تضمن المعرض الفني الذي ينظمه فريق «رسم بسمة وطن» التطوعي لوحات لوجوه شخصيات فنية ورياضية وسياسية وفكرية واجتماعية فضلاً عن معالم أثرية وسياحية شهيرة في حماة.
وقالت رنا العمادي المشرفة على المعرض ومديرة فريق رسم بسمة وطن التطوعي لـ«سانا»: إن الفريق يضم نحو 35 فناناً موهوباً وهاوياً في مجال الرسم والفن التشكيلي من مختلف الاختصاصات العلمية وطلبة الجامعات.
وأنجز المشاركون في المعرض الذي يستمر أسبوعاً 90 عملاً فنياً بموضوعات متنوعة طغى عليها فن رسم وجوه الأشخاص وعكست مواهب وإبداعات فنية متميزة للمشاركين.
ويشهد المعرض الذي يقام في رحاب خان رستم باشا الأثري إقبالاً من قبل الفعاليات الثقافية والاجتماعية والمهتمين بفن الرسم.

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