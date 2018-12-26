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رامي عياش: لسورية الفضل على الفنانين العرب

| الوطن - ت: أسامة الشهابي

الخميس, 27-12-2018

خلال مؤتمر صحفي عقده في فندق الداما روز بدمشق، أكد الفنان اللبناني النجم رامي عياش أن سورية وضعت بصمات مهمة في الفن العربي وأنه تعلم كثيراً من الفن السوري وتربى عليه ونهل منه العديد من التقنيات والأساليب.
وقال: «جئت لأثبت أن ما يربطني على الصعيد الشخصي بسورية كبير وهذا البلد له الفضل على العديد من الفنانين العرب ومنهم أنا منذ انطلاقتي».
وأكد عياش أنه لمس خلال زياراته إلى سورية حجم التضليل والتشويه الذي مارسته وسائل إعلامية مدفوعة وغير صادقة بحق هذا البلد.

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