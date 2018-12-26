ضبط شكران مرتجى بالجرم المشهود … قصي خولي يحذر معجبيه من المخادعين وفيفي عبده تنفي إجراءها تجميلاً لوجهها وبسمة بوسيل تروج لعودتها

بالجرم المشهود

شاركت صفحة «غولدن لاين للإنتاج» على الفيسبوك صوراً طريفة للنجمة شكران مرتجى من كواليس تصوير مسلسل «سلاسل دهب».

ورصدت الصور قيام شخصية «أم فوزي» التي تجسدها مرتجى بسرقة تفاحة وفق العنوان، إلا أنها بينت أن المسروقات فجلة.

احذروا المخادعين

ظهر النجم السوري قصي خولي في مقطع فيديو عبّر من خلاله عن انزعاجه بسبب طلب بعض الأشخاص المال من معجبيه مقابل التقاط الصور معه أو الحصول على رقم هاتفه.

وحذر أولئك المعجبين من ذلك، لافتاً إلى أن هذا كذب ومحذراً إياهم من دفع المال للمخادعين.

وقال: «في بعض المحبين اللي يتصوروا معي أو ياخدوا تلفوني أو يحكوا معي.. رجاء في ناس عم تستغل هي القصة وتاخد مصاري على رقم تلفون قد يكون غير حقيقي أو إني قاعد في هذا المكان فتعالوا تصوروا مع قصي وياخدوا مصاري».

وأضاف: «أنا ماني هيك وما مربى هيك ولا ممكن بحياتي كون هيك وهادا الشيء كذب وما بيصير وأوعوا حدا يعطي شي».

وحقق الفيديو آلاف الإعجابات خلال ساعات قليلة، وتعليقاً عليه كتب الخولي: «صباح الخير وبوسات لعيونكن. إخواتي وغوالي قلبي وحبايبي».

جراحة واحدة

بعد تواصل نشر مقاطع فيديو لرقصها في منزلها برشاقة عالية بعد خسارتها للكثير من وزنها الزائد، ومن ثم إعلانها بأنها ستعود للرقص، تحدثت الفنانة المصرية فيفي عبده عن عمليات التجميل.

وبعد خسارتها للكثير من الوزن والذي بدا بشكل واضح عليها بسبب ملابسها الضيقة خلال رقصها، أكدت أنها خسرت الوزن الزائد ولكنها لم تجر أي جراحة أو نحت للجسم للوصول إلى هذه النتيجة.

وأكدت أنها تستغرب ممن يحاول أن يخبئ أو ينكر قيامه بالتجميل، على حين أن ذلك يصبح واضحاً بعد فترة.

وأشارت إلى أنها لم تقم بأي تجميل لوجهها أو جسمها فقط لأنها تخاف، مؤكدة أنها أجرت جراحة واحدة في حياتها وهي الزائدة الدودية وبقيت نحو سنة تتلقى العلاج، ومن حينها باتت تخاف.

من ناحية ثانية، علقت الراقصة دينا على قرار عودة فيفي عبده إلى الرقص قائلة: «برافو عليها، كل إنسان حر بقراراته، وهي ترى أنها تريد تحقيق شيء ما بقرار عودتها، ولها كامل الحرية في اختياراتها».

واحدة بالأربع

لم يجد الفنان المصري أمير كرارة حلاً سوى إحراج معجبة تتابعه من خلال حسابه الخاص على موقع «تويتر»، وذلك بعدما غردت له معبرة عن إعجابها الشديد به ورغبتها في الزواج منه، وقالت: «الشرع محلل أربعاً».

ليرد عليها قائلاً: «أنا معايا واحدة بالأربع»، في إشارة منه لزوجته والتي يؤكد دائماً أنها حب حياته.

وبعد فترة قصيرة، تحول رده إلى حديث الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي حيث وصفه الكثير بالرجل المخلص والزوج الحنون وتمنت الكثير من الفتيات أن يتزوجن من رجل يشبهه لناحية احترامه لمشاعر زوجته.

طيبة وجدعة

نشرت الفنانة المصرية ناهد السباعي صورة مجمعة لبعض اللقطات التي تجمعها بمواطنتها غادة عادل بمناسبة عيد ميلادها.

وعلقت قائلة: «كل سنة وأنت حلوة وقمر وطيبة وجدعة وقلبك حلو ونظيف».

وكانت الاثنتان قد اشتركتا في الانفصال عن زوجيهما هذا العام وإن اختلفت الظروف والأسباب، حيث انفصلت السباعي عن زوجها قبل أسبوع من زفافها، على حين انفصلت عادل عن زوجها المخرج مجدي الهواري بعد 15 سنة زواج أثمرت عن خمسة أولاد.

أصغر من البنات

أدهشت كوليت الحلاني، زوجة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، متابعي حسابها على «إنستغرام» بطريقة رقصها احتفالاً بأعياد الميلاد ورأس السنة، فقد نشرت فيديو ظهرت فيه وهي ترقص وتقفز بطريقة طفولية ومرحة وعفوية مع العاملات المنزليات.

ولفتت الأنظار برشاقتها وسرعة حركاتها ولياقتها، كما أثنى الكثيرون على حفاظها على جمالها وجاذبيتها، ومما جاء في التعليقات: «الأم أصغر من البنات» و«كتير مهضومة».

كذلك نشرت ابنتها الفنانة ماريتا صورة التقطت لها في المكان نفسه، وأرفقتها بالتعليق: «عيد سعيد أحبائي.. أتمنى أن تعمر قلوبكم بالسلام والحب والسعادة».

زوجي مدربي

نشرت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، زوجة الفنان المصري تامر حسني، على حسابها في «إنستغرام» صورة لها مع زوجها وهما يضحكان.

أثارت الجدل بتعليقها على الصورة حيث قالت: «مدربي»، وهو ما اعتبره البعض إشارة إلى عودتها للغناء مرة أخرى بموافقة زوجها، وأنه بدأ يدربها على الغناء من جديد، حيث جاءتها آلاف التعليقات تتساءل عن الصورة وهل حقاً ستعود للغناء مرة أخرى أم إنها تقصد شيئاً آخر.

وكانت بوسيل قد أعلنت اعتزالها الغناء بعد زواجها بناء على طلب زوجها لتتفرغ له ولبيتها.

بلا عريس

فاجأت الفنانة المصرية منة فضالي متابعيها بمنشور تؤكد من خلاله رغبتها الشديدة في ارتداء دبلة وكتبت: «بفكر أشتري دبلة إيه رأيكم أعمل كدة ولا لا».

فسر البعض كلامها بأنها تلقت عرضاً للزواج وتفكر في الموافقة عليه، لكنها نفت ذلك من خلال تعليق قالت فيه: «مفيش عريس ولا حاجة.. بس أنا نفسي البس دبلة إيه رأيكم»، لتتلقى بعد ذلك عشرات التعليقات من متابعيها الذين تمنوا لها الزواج وتكوين أسرة.

وكانت فضالي قد صرحت عن رغبتها الشديدة في الزواج من أجل تحقيق حلم الأمومة الذي يراودها منذ فترة طويلة.

غير لائق

أثارت الممثلة المصرية نسرين أمين الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب جلسة تصويرها الأخيرة التي عرضتها للهجوم باعتبار البعض أنها أظهرت بعض الأجزاء من جسدها.

كما عادت تعرضت للانتقادات بسبب ظهورها بمنظر غير لائق خلال شهر آب الماضي، وأشار البعض إلى أن تصرفاتها لا تتوافق مع تقاليد الشعب المصري، ومن ثم اتهامها بأنها أظهرت بطنها.

الأمر الذي دفعها إلى الرد على كل تلك الانتقادات، وقالت: «لم يظهر بطني ولكن المرة القادمة سوف أظهره لهم».

عيد سعيد

عايدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، زوجها بمناسبة عيد الميلاد المجيد من خلال صورة نشرتها عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها قائلة: «أنتَ الزوج الذي تتمناه كل امرأة، الأب الذي يحبه كل طفل.. عيد ميلاد سعيد صديقي، حبيبي وزوجي».

الجدير ذكره أن الاثنين ينتظران مولودتهما الثالثة التي ستنضم إلى شقيقتيها ميلا وإيلا خلال أشهر.

حساب وحيد

حذر الممثل المصري أحمد الفيشاوي محبيه من حسابات مزيفة تحمل اسم زوجته ندى الكامل، وذلك لأنه يخاف من انتشار الشائعات أو الأخبار الكاذبة عن طريق حسابات وهمية لها.

وقام بنشر صورة لحساب زوجته الرسمي والوحيد وأكد أنه حسابها الخاص وأن أي حساب آخر ليس لها علاقة به ولا يمثلها.

زوجتي المدهشة

احتفل الفنان رامي عياش بعيد ميلاد زوجته داليدا عياش على طريقته الرومانسية، موجهاً لها أجمل العبارات.

ونشر صوراً له مع زوجته وعلّق: «إلى زوجتي المدهشة والرائعة، عيد ميلاد سعيد».

5 ملايين

حققت الصورة التي نشرتها نجمة تلفزيون الواقع كلوي كاردشيان بمناسبة الاحتفالات بالكريسماس ما يقارب 5 ملايين إعجاب في فترة لا تتعدَى الـ24 ساعة عبر موقع «إنستغرام».

وظهرت نجمات عائلة كاردشيان وهن يحملن أبناءهن احتفالاً بعيد الميلاد المجيد وهن يرتدين ملابس باللون الأبيض.