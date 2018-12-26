بالورود.. البدور والجمهور يستقبل النسور

منظر مميز ورائع افتقدناه منذ فترة كبيرة عندما استقبل جمهورنا بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم استقبالاً غير عادي بالأزهار والورود من أبناء الجالية السورية في الإمارات، في مقر إقامتها في أبو ظبي، حيث قدمها القائم بأعمال السفارة السورية ماهر بدور إلى جانب رابطة مشجعي المنتخب الوطني أمام الفندق وحضرت الصحف وتلفزيون دبي وأجرت حوارات مع رئيس الاتحاد –مدير المنتخب- محمد فادي الدباس، والمدرب الألماني بيرند شتانغه إضافة إلى إبراهيم عالمة وأحمد الصالح وعمر السومة.

وركزت التصريحات على أهمية تحقيق إنجاز كروي في آسيا يرضي طموحات الشعب السوري الذي يثق برجال المنتخب الوطني، وأشارت إلى ضرورة التركيز والتعامل بموضوعية مع مجريات البطولة من دون إغفال قوة المنافسة في النهائيات.

من جهة أخرى أجرى منتخبنا الوطني تدريبين صباحياً ومسائياً في مدينة زايد الرياضية، وحضره ماهر بدور وعدد من أفراد الدبلوماسيين من السفارة السورية وجمهور لا بأس به من المحبين.