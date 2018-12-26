شؤون محلية

35 سداً ترابياً في حمص بسعة 406 ملايين متر مكعب

| حمص - نبال إبراهيم

الخميس, 27-12-2018

بيّن مدير الموارد المائية في حمص إسماعيل إسماعيل لـ«الوطن» أن عدد السدود في محافظة حمص وصل إلى 35 سداً ترابياً موزعة على أحواض العاصي والساحل والبادية، لافتا إلى أن الطاقة التخزينية التصميمية للسدود في ريف حمص تصل إلى أكثر من 406 ملايين متر مكعب من المياه.
وأشار إسماعيل إلى أن الهطلات المطرية المتوالية منذ بداية موسم الأمطار أدت إلى تحسن ملحوظ في واقع تخزين سدود المحافظة بشكل عام وأن مجاميع الهطلات المطرية قاربت ثلث المعدلات السنوية لمختلف مناطق المحافظة، كاشفاً أن نسبة الهطلات المطرية بلغت منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه نحو 36 بالمئة من الهاطل الإجمالي في المحافظة ما انعكس إيجاباً على تخزين السدود بنسبة 20 بالمئة وذلك بعد أن شهدت أغلب مناطق المحافظة خلال الأيام الماضية هطلات مطرية متفاوتة الغزارة كان أغزرها في منطقة تلكلخ في ريف حمص الغربي.
وأضاف إسماعيل: إن تصريف مجرى نهر العاصي بلغ 1م3 بالثانية وفق الجريان البيئي، منوهاً بأن الموسم المطري ما زال في بداياته ما يرفع التفاؤل بمواسم جيدة وسعة تخزينية جيدة للسدود هذا العام، مشيراً إلى أن السدود حالياً في حالة امتلاء جيد وستوفر المياه لأغراض الري وللثروة الحيوانية والأراضي الزراعية وإقامة مشروعات زراعية جديدة واستخدامها في الاستزراع السمكي والحد من تأثير قلة الأمطار، مبيناً أنه تم إجراء الصيانة لعدد من السدود في المحافظة شملت الوجه الأمامي والمفرغات والمقبضات وأعمال القمة.
وبيّن أن المديرية تقوم حالياً بالكشف وتقييم وإعداد الأضابير الفنية للسدود التي كانت بمنأى عن أعمال المراقبة خلال فترة الحرب وخاصة سدود بادية حمص ليتم إجراء الصيانات اللازمة لها فور تخصيص الاعتمادات والمبالغ المالية اللازمة لذلك.

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