هبوط احتياطي الأردن الأجنبي إلى 11 مليار دولار

كشف البنك المركزي الأردني أمس الأربعاء، عن تراجع احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري بنسبة 11.3 بالمئة إلى 10.856 مليارات دولار. وبلغت قيمة الاحتياطي الأجنبي للأردن في نهاية 2017 نحو 12.25 مليار دولار، أي إن الاحتياطيات قد تراجعت بواقع 1.394 مليار دولار. وبدأ الاحتياطي الأجنبي في الأردن بالتأثر سلبا منذ بداية 2016 بعد تباطؤ النمو في تحويلات المغتربين والدخل السياحي والاستثمار الأجنبي، والتي تعد العوامل المغذية لاحتياطي العملة الأجنبية في المملكة.