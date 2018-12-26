مصدر نيابي لبناني: تشكيل الحكومة مرهون بالتطورات السورية!

اعتبر مصدر نيابي لبناني، أن تشكيل الحكومة في لبنان مرهون بالمسار الإقليمي الحالي، بعد انسحاب القوات الأميركية من سورية.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، عن مصدر نيابي لبناني، تأكيده أنه «من الواضح أن اختلاق العقد التي تحول دون تشكيل الحكومة بات أمراً يتعدى مسألة التنافس السياسي الداخلي على توزيع الحقائب، إلى مرحلة التطورات الإقليمية المتسارعة التي شهدناها خلال الأيام القليلة الماضية وما سنشهدها كذلك خلال المرحلة اللاحقة، سواء بالنسبة إلى الانسحاب الأميركي المفاجئ من سورية، وما قد يؤدي هذا الأمر من توتر إعادة تسخين الجبهة الشمالية لسورية».

وبحسب الوكالة، تحدث المصدر عن العدوان الإسرائيلي الذي حصل أمس الأول، وقال: «أما الغارات الإسرائيلية التي استؤنفت يوم أمس (الثلاثاء) على محيط العاصمة دمشق، فشهدنا كيف أن الأمر لم يقتصر على رد الدفاعات الجوية السورية على مصدر النيران، بل تمثل الرد السوري بإطلاق دفعة من الصواريخ الثقيلة تجاه الأراضي الإسرائيلية».

وتابع: «بالتالي مع ما يدل هذا الأمر من إمكانية توتر الجبهة الجنوبية لسورية مع إمكانية أن يكون لبنان جزءاً من هذه الحرب إذا ما وقعت، ولاسيما أن لبنان بات منصة للغارات الإسرائيلية على سورية في ظل عدم امتلاك الجيش اللبناني لأسلحة دفاع جوي متطورة تستطيع مجابهة المقاتلات الإسرائيلية التي باتت تنتهك سيادة الأجواء اللبنانية مرات عدة في اليوم».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الأربعاء الماضي سحب قوات بلاده المحتلة من سورية، على حين قدم وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس عقب ذلك استقالته، كما استقال المبعوث الأميركي لدى التحالف الدولي بريك ماكغورك.