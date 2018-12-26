القوات العراقية تدمر أوكاراً لـ«داعش» في الأنبار … طهران: لا وجود عسكرياً أو استشارياً إيرانياً في العراق

أكد السفیر الإيراني في بغداد إيرج مسجدي، أنه ليس لإيران أي وجود عسكري أو قواعد أو حتى مستشارين في العراق.

وقال مسجدي في بغداد أمس الأربعاء: «جميع المستشارين الذين قدموا إلى هذا البلد عبر التنسيق مع الحكومة العراقية، لتقديم الدعم في حربها ضد «داعش»، غادروا الأراضي العراقية بعد إعلان النصر على التنظيم وعادوا إلى البلاد. لا حضور عسكرياً أو استشارياً أو قواعد إيرانية في العراق».

وأضاف: إن الأميركيين لا يرغبون في تطهير المنطقة من «داعش» والإرهاب وإنما يعمدون إلى احتوائه لإبقاء الوضع الإقليمي متأزما، واعتبر أنه لا مبرر للوجود العسكري الأميركي في المنطقة، لافتاً إلى أن الدول الإقليمية قادرة على حماية أراضيها بفضل قواتها المحلية ولا حاجة للوجود الأجنبي هناك.

وفي سياق آخر دمرت القوات العراقية أمس أوكارا لتنظيم «داعش» الإرهابي في محافظة الأنبار غرب العراق. ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي «واع» عن الحشد الشعبي قوله إنه بناء على معلومات أمنية واستخبارية استهدف الاسناد الصاروخي للواء 313 في الحشد عدة أوكار لإرهابيي «داعش» في شرق الأنبار، مؤكداً أن العملية حققت أهدافها بتدمير جميع الأوكار. وفي سياق متصل أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية اعتقال ثلاثة إرهابيين في منطقة حي السلام بالموصل شمال العراق. وكانت القوات العراقية المشتركة قضت في وقت سابق أمس على اثنين من إرهابيي «داعش» في محافظة ديالى شرق العراق.