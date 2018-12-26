القادري: جهزنا مركز إيواء لاستيعاب العائدين من مخيمي الركبان والزعتري

أكد مدير الإغاثة والمنظمات الدولية بمحافظة ريف دمشق تيسير القادري أنه يوجد اقتراح للجنة الإغاثية العليا لاستكمال بناء مركز إيواء الحرجلة 2 كحالة طارئة في حال استقدام أي مهجرين جدد أو تفكيك أي مخيمات كمخيم الركبان أو الزعتري بالأردن.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح القادري أن المركز تمت المباشرة فيه في فترة تحرير مناطق الغوطة من قبل المنظمات الدولية بالتنسيق مع اللجنة إلا أن الأعمال توقفت لعدم وجود حاجة له.

وفي الغضون أعلن القادري عن وجود 53 مدرسة في ريف دمشـق ما زالت تحوي 1583 أسرة مهجرة بما يقرب من 8 آلاف فرد، لافتاً لوجود خطة لنقل المهجرين في مراكز الإيواء والمدارس «للدوير» لقدرته على استيعابهم وتوحيد جهود العمل الإغاثي من مبادرات وجمعيات والعمل المؤسسي الحكومي ما يسهل العمل على الجهات الإغاثية الفاعلة وإعادة المدارس لتأهيلها من قبل وزارة التربية.

وأكد القادري إخلاء ثلاث مدارس من المهجرين في ريف دمشق في كل من ضاحية قدسيا والزاكية وقطنا، إضافة لنقل 900 مهجر يوم الجمعة القادم من معهد الكهرباء في عدرا لمركز الدوير.