برجك اليوم
برجك اليوم – الخميس 27 كانون الأول 2018
| نجلاء قباني
|الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان
شهر للعمل الكثير وقد تتضايق من كثرة الأمور العملية، لأن مزاجك لا يميل إلى العمل ما يجعلك مشغولاً في مشاريع جديدة تطوي نهاراً متعباً لتبدأ نهاراً جيداً، فالحال متقلب.
| الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار
أنت تمتن علاقاتكِ برؤسائك ومرؤوسيك لتشرح وجهة نظرك وتناقش بطريقة صحيحة، فأنت تحتاج لمرآة من أصدقاء أنت تثق بهم لتتكلم عما يضايقك وتشرح ماذا يجري داخلك.
|الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران
قد تشعر بالتعب وتفضل العزلة والسبب قد يكون شجاراً بسيطاً تضخمه، فتمسك بلطفك وبهدوئك وخاصة مع من تحب كأفراد العائلة أو أصدقائك أو زملاء العمل.
|السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز
مشاعرك حارة ومزدهرة في تعارف جديد مثلاً، فأنت مهيأ لتمتلك محبة الآخرين، لأنك مبتهج والأيام ممتعة وقد تحمل تغيراً في حياتك وستبقى في ذاكرتك لفترة طويلة.
|الأسد | 23 تموز إلى 21 آب
الحقيقة أن وضعك المالي قد يدخل في إرباكات ولذلك انتبه إلى دخلك، وادخر ما استطعت وخفف من الإنفاق إذا استطعت، فقد تضطر لنفقات إضافية تنفقها على صحتك.
|العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول
تقرر الدخول بمشروع جديد أو خطوة إيجابية تأخذها تزامناً مع الفرح المهني والمالي، فأنت مملوء بالطاقة وتريد الكثير من الإنجاز وكلما كنت مشرقاً حققت ما تريد.
|الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول
قد تتعرض لمشكلات صغيرة سببها غيرة أو شك أو بعد أو قطيعة فحاول أن تكون لطيفاً وودوداً، وأنا أدعوك للتراجع عن مشكلات قد تدخل فيها فقط لأنك عصبي أو متوتر.
|العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني
تظهر انفتاحاً على محيطك وتفرح بدعم الآخرين وتعاطفهم ومحبتهم، فهذا اليوم للسفر أو للتعارف على أصدقاء جدد وهو يوم رائع للحب والاحتفال فأنت تتواصل مع محيطك.
|القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول
تكره التنازل وتكره أن يرى أحد المحيطين بك ضعفك وقد تضايقك مسؤولياتك، فاليوم قد يجعلك تقع في بعض الضغوطات أو الإرباكات المفاجئة أو الظروف الطارئة.
|الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني
تلمس تغييرات تحدد مستقبلك أو رحلة جديدة في حياتك، فالحظوظ مساعدة للبدايات أو لمسؤوليات جديدة تلقى على عاتقك فالمسؤولية تفرحك ومدح المحيط يسعدك.
|الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط
تشعر اليوم بحب الآخرين لك وتجد فعلاً إيجابياً ملموساً أو تتاح لك فرصة لمصالحة وأكثر من اتصال، وخبر يصلك اليوم حاملا أخباراً وفرص عمل سعيدة ولقاءات تفرحك.
|الحوت | 20 شباط إلى 20 آذار
أنت متعب أو عصبي وقد تشعر بالإحباط أو باليأس أو بالقلق كأنك فاقد للطاقة، فلا تحمل الآخرين أخطاء ليست من صنعهم، ولاتكن قاسياً في أحكامك وخاصة قانونياً.