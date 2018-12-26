برجك اليوم – الخميس 27 كانون الأول 2018

شهر للعمل الكثير وقد تتضايق من كثرة الأمور العملية، لأن مزاجك لا يميل إلى العمل ما يجعلك مشغولاً في مشاريع جديدة تطوي نهاراً متعباً لتبدأ نهاراً جيداً، فالحال متقلب.

أنت تمتن علاقاتكِ برؤسائك ومرؤوسيك لتشرح وجهة نظرك وتناقش بطريقة صحيحة، فأنت تحتاج لمرآة من أصدقاء أنت تثق بهم لتتكلم عما يضايقك وتشرح ماذا يجري داخلك.

قد تشعر بالتعب وتفضل العزلة والسبب قد يكون شجاراً بسيطاً تضخمه، فتمسك بلطفك وبهدوئك وخاصة مع من تحب كأفراد العائلة أو أصدقائك أو زملاء العمل.

مشاعرك حارة ومزدهرة في تعارف جديد مثلاً، فأنت مهيأ لتمتلك محبة الآخرين، لأنك مبتهج والأيام ممتعة وقد تحمل تغيراً في حياتك وستبقى في ذاكرتك لفترة طويلة.

الحقيقة أن وضعك المالي قد يدخل في إرباكات ولذلك انتبه إلى دخلك، وادخر ما استطعت وخفف من الإنفاق إذا استطعت، فقد تضطر لنفقات إضافية تنفقها على صحتك.

تقرر الدخول بمشروع جديد أو خطوة إيجابية تأخذها تزامناً مع الفرح المهني والمالي، فأنت مملوء بالطاقة وتريد الكثير من الإنجاز وكلما كنت مشرقاً حققت ما تريد.