الدندن: دخول الجيش إلى «منبج» وارد في أي لحظة

كشف عضو مجلس الشعب عن مدينة منبج مجيب الرحمن الدندن، عن مباحثات قائمة بين بعض مكونات «قوات سورية الديمقراطية – قسد» والدولة السورية، بخصوص دخول الجيش العربي السوري إلى المدينة.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن»، أشار الدندن إلى وجود ضغط شعبي واسع على «قسد» من أجل تسليم المدينة للدولة والجيش العربي السوري، موضحاً أن هناك تيارات داخل «قسد» بعضها ارتأى خيار الذهاب إلى فرنسا والمطالبة بمنطقة حظر جوي، وبعضها ينحو باتجاه الدولة السورية والمفاوضات معها.

وتمنى الدندن على الإخوة الأكراد والذين هم مكون سوري أساسي لهم ما لجميع السوريين من حقوق، وعليهم ما على الجميع من واجبات، أن يكونوا مع الدولة والجيش في خندق واحد ضد أي أطماع، معتبراً أن الجيش السوري هو وحده القادر على تولي مهمة الدفاع عن الأرض السورية، ودخوله إلى منبج وبسط سيطرته على كل شبر من الأرض السورية هو حق وهو واجب مقدس.

وعبر الدندن عن تفاؤله بنجاح المفاوضات الحاصلة اليوم لدخول الدولة، وتوقع الوصول إلى اتفاق في أي لحظة، لافتاً إلى خطورة التحركات العسكرية التركية المريبة على الحدود شمالاً.