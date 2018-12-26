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موانئ دبي تسعى لإنشاء ممر توريد يصل إلى معبر نصيب

| وكالات

الخميس, 27-12-2018

كشفت مصادر إعلامية بأن موانئ دبي تسعى إلى إنشاء ممر توريد بطول 2500 كيلومتر، بين المنطقة الحرة في دبي ومعبر نصيب وذلك لتسهيل حركة التجارة وتنشيطها على هذا المحور.
وقالت وكالة «سبوتنيك»: إن دولة الإمارات استأنفت التجارة البرية مع سورية، وذلك من خلال إرسالها أول قافلة تجارية إماراتية متوجهة نحو الأراضي السورية ثم اللبنانية.
وأشارت إلى أن قافلة الشاحنات انطلقت من ميناء جبل علي ومن المنطقة الحرة في دولة الإمارات باتجاه معبر نصيب – جابر الحدودي بين سورية والأردن، حيث عبرت القافلة خلال رحلتها كلاً من الأراضي السعودية، ثم الأردن حتى الوصول إلى معبر نصيب وبعد دخولها الأراضي السورية اتجهت نحو لبنان.

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