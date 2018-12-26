مصدر لبناني: تشكيل الحكومة مرهون بالتطورات السورية!

اعتبر مصدر نيابي لبناني، أن تشكيل الحكومة في لبنان مرهون بالمسار الإقليمي الحالي، بعد انسحاب القوات الأميركية من سورية.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية، عن مصدر نيابي لبناني، تأكيده أنه «من الواضح أن اختلاق العقد التي تحول دون تشكيل الحكومة، بات أمراً يتعدى مسألة التنافس السياسي الداخلي على توزيع الحقائب، إلى مرحلة التطورات الإقليمية المتسارعة، سواء بالنسبة إلى الانسحاب الأميركي المفاجئ من سورية، وما قد يؤدي من إعادة تسخين الجبهة الشمالية لسورية».

المصدر اللبناني أشار إلى إمكانية توتر الجبهة الجنوبية لسورية مع إمكانية أن يكون لبنان جزءاً من هذه الحرب إذا ما وقعت، ولاسيما أن لبنان بات منصة للغارات الإسرائيلية على سورية».