أذونات السفر انخفضت من ألف إلى النصف يومياً

كشف مصدر قضائي عن انخفاض أذونات السفر التي تسمح للوصي بالسفر مع القاصرين، إلى النصف بعدما كانت تتجاوز ألف طلب يومياً، معتبراً أنه ورغم هذا الانخفاض ما زال العدد كبيراً ويصل حالياً وبشكل وسطي إلى 500 طلب.

وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن المصدر أن أذونات السفر بلغت في مرحلة معينة 1500 طلب يومياً نتيجة الإقبال الكبير على السفر خارج البلاد.

وأوضح المصدر أن الزوجة تتقدم بطلب الوصاية على القاصرين إلا أنه لا بد من حضور الشهود الذين يؤكدون غياب زوجها سواء كان مسافراً أم مفقوداً إضافة إلى عدم وجود أحد من أقاربه الذكور مثل الجد أو الأخ أو العم وغيرهم من العصبات المذكورين في قانون الأحوال الشخصية.