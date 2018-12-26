الأولى

أذونات السفر انخفضت من ألف إلى النصف يومياً

| محمد منار حميجو

الخميس, 27-12-2018

كشف مصدر قضائي عن انخفاض أذونات السفر التي تسمح للوصي بالسفر مع القاصرين، إلى النصف بعدما كانت تتجاوز ألف طلب يومياً، معتبراً أنه ورغم هذا الانخفاض ما زال العدد كبيراً ويصل حالياً وبشكل وسطي إلى 500 طلب.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن المصدر أن أذونات السفر بلغت في مرحلة معينة 1500 طلب يومياً نتيجة الإقبال الكبير على السفر خارج البلاد.
وأوضح المصدر أن الزوجة تتقدم بطلب الوصاية على القاصرين إلا أنه لا بد من حضور الشهود الذين يؤكدون غياب زوجها سواء كان مسافراً أم مفقوداً إضافة إلى عدم وجود أحد من أقاربه الذكور مثل الجد أو الأخ أو العم وغيرهم من العصبات المذكورين في قانون الأحوال الشخصية.

مقالات ذات صلة

الخميس, 27-12-2018

مطالبة روسية باستكمال التحقيقات في «كيميائي دوما» … الجيش يشتبك مع «داعش» مجدداً في السخنة

الخميس, 27-12-2018

الشرق يبدأ من دمشق

الخميس, 27-12-2018

موسكو تكشف: العدوان شكل خطراً محدقاً على طائرتين مدنيتين … دمشق: «إسرائيل» انتقلت لمرحلة جديدة من ممارسة إرهاب الدولة

الخميس, 27-12-2018

مصدر لبناني: تشكيل الحكومة مرهون بالتطورات السورية!

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2018
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock