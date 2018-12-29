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حسام بريمو ضيف «أماسي»

| الوطن

الأحد, 30-12-2018

تحاور ندوة «أماسي» في نسختها الـ23 المايسترو حسام بريمو، في الخامسة من مساء اليوم في المركز الثقافي العربي أبو رمانة، وتتضمن الأمسية عدداً من المحاور، تتناول مسيرة بريمو الفنية، والممتدة على مدى 25 عاماً من الاحتراف.
بريمو من مواليد دمشق 1962، خريج المعهد العالي للموسيقا، وهو عازف ومغن ومؤلف وأستاذ أكاديمي، درّب وقاد جوقات وكورالات عدة، تبوأ مناصب ومهام أكاديمية إدارية، وعين وكيلاً للمعهد العالي للموسيقا، ويشغل حالياً منصب معاون مدير دار الأسد للثقافة والفنون.

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