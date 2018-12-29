«ياسمين» في المهرجان الإفريقي العربي في المغرب

يشارك الفيلم السوري الوثائقي القصير «ياسمين» لمخرجه المهند كلثوم بالمسابقة الرسمية للمهرجان الوثائقي الدولي العربي الإفريقي بدورته السابعة في المغرب.

المهرجان الذي تنظمه جمعية الفيلم الوثائقي بمدينة زاكورة المغربية بدعم من المركز السينمائي تحت عنوان «ثقافة الشعوب من خلال السينما الوثائقية»، يشارك فيه 12 فيلماً من عدة دول عربية وإفريقية.

يتحدث الفيلم عن معاناة الأطفال السوريين خلال سنوات الأزمة ويستعرض آثارها على أحلامهم وأفكارهم ونظرة هؤلاء الأطفال لمجريات الحرب الإرهابية على أرضهم وبيوتهم ومدارسهم.

الشريط من إنتاج «صورة الحياة» للإنتاج السينمائي والتلفزيوني، سيناريو منعم السعيدي والمهند كلثوم وبطولة الأطفال هبة المرعي ولونا الأخرس وسروت كبتول وعبد الرحمن مصطفى.