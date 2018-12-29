سحب اللقب من ملكة الجمال

بعد فوزها بلقب «ملكة جمال اسكتلندا» خلال شهر أيلول الماضي، جُرِّدت ملكة جمال اسكتلندا ناتالي من لقبها، وذلك بعد أن تلقى مدير المسابقة في المملكة المتحدة بريداً إلكترونياً مجهولاً هدد بكشف الماضي السيئ لناتالي التي تبلغ من العمر خمسة وثلاثين عاماً، إذ إنها كانت ظهرت في إحدى المجلات البريطانية المخصصة للرجال شبه عارية. وفقدت اللقب بعد أن اكتشِف عنها بعض الصور في جلسات التصوير القديمة وكانت جريئة بها للغاية. وتم إعلان تجريدها من لقبها ومنحها لوصيفتها آلانا ستون وهي زوجة جندي سابق في القوات البريطانية الخاصة الصديق المقرّب من الأمير هاري، ما جعل البعض يشكك في قانونية سحب اللقب من الفائزة الأصلية.