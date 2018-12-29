الصفحة الأخيرة

سحب اللقب من ملكة الجمال

| وكالات

الأحد, 30-12-2018

بعد فوزها بلقب «ملكة جمال اسكتلندا» خلال شهر أيلول الماضي، جُرِّدت ملكة جمال اسكتلندا ناتالي من لقبها، وذلك بعد أن تلقى مدير المسابقة في المملكة المتحدة بريداً إلكترونياً مجهولاً هدد بكشف الماضي السيئ لناتالي التي تبلغ من العمر خمسة وثلاثين عاماً، إذ إنها كانت ظهرت في إحدى المجلات البريطانية المخصصة للرجال شبه عارية. وفقدت اللقب بعد أن اكتشِف عنها بعض الصور في جلسات التصوير القديمة وكانت جريئة بها للغاية. وتم إعلان تجريدها من لقبها ومنحها لوصيفتها آلانا ستون وهي زوجة جندي سابق في القوات البريطانية الخاصة الصديق المقرّب من الأمير هاري، ما جعل البعض يشكك في قانونية سحب اللقب من الفائزة الأصلية.

مقالات ذات صلة

الأحد, 30-12-2018

انتهاء تصوير «شوارع الشام العتيقة»

الأحد, 30-12-2018

أنجلينا جولي تلمح لدخول عالم السياسة

الأحد, 30-12-2018

بريكانا شوبرا تحتفل بزفافها للمرة الرابعة

الأحد, 30-12-2018

«ياسمين» في المهرجان الإفريقي العربي في المغرب

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2018
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock