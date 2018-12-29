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انتهاء تصوير «شوارع الشام العتيقة»

| الوطن

الأحد, 30-12-2018

أنهى المخرج غزوان قهوجي عمليات تصوير مسلسل «شوارع الشام العتيقة» من تأليف علاء عساف وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني ضمن مشروع «خبز الحياة».
يقدم العمل قصة افتراضية تدور بين عامي 1920 و1922 ويعكس نضال السوريين ضد الاحتلال الفرنسي وتداعياته على الإنسان والمجتمع، وهو عمل ينتصر للمرأة بطرحها كإنسان لها كيانها ومشاعرها، كما يتطرق لموضوع الغدر الداخلي والخارجي من خلال رصد أسرة بطل القصة في مقاربة لما عشناه خلال السنوات السبع الماضية.
العمل من بطولة رشيد عساف وصباح الجزائري وفاديا خطاب ومرح جبر وعاصم حواط وكفاح الخوص وولاء عزام وعلاء عساف وآخرين.

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