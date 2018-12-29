الأبراج وما تحمله في 2019 … عام للأمان والنجاحات وتحقيق الأمنيات

برج الحمل 2019

عام التغيرات العاطفية والمالية

لن تستقر أمورك المهنية إلا في منتصف نيسان، ولكن هذا لا يعني أن الأمور سيئة، ولكنها كما العام السابق، الاحتفاظ بعملك، بدبلوماسية وربما مؤامرات ستنفذ عليك ضغط أوامر.

لكن وجود المشتري في برج القوس صديقك سيجعل منه العام الأفضل خاصة في الأشهر الخامس، السادس، الثامن، العاشر، والـ12.

وبالعموم العمل ليس في أفضل حالاته فأنت عرضه للديكتاتورية أو للعصبية فخفف من التحكم بمصيرك وحمل غيرك قليلاً من همومك.

مع أن العام قد يحمل عقداً، ترقية، ورقة وربما عملين مع بعض، والتعويض الجيد سيكون مالياً وعاطفياًـ فأغلب هذا العام جيد على هذا الصعيد وخاصة في الشهر الثالث، الخامس، السادس، الثامن، العاشر والحادي عشر وهذه أشهر للارتباط إذا كنت خالياً ولتشعر أنك محبوب وخاصة أنك جذاب.

قد تفرح لتغيرات، لسفر أو خطبة، ارتباط، أو محبة من حولك.. فالعام للتغيرات عاطفية مالية جميلة.

ولكن الانتباه في الشهر الأول والسابع والتاسع والـ12، فهي أربعة أشهر للتعب أو الشجار أو الفراق.

الأمور الصحية جيدة ولكن من منتصف أيار حتى آخر حزيران، الأمور متعبة صحياً ومع بداية العاشر حتى منتصف الـ11، هي ثلاثة أشهر بحاجة لانتباهك ولكن ليس مخاطر أو مساوئ.

برج الثور 2019

عام المهنة الأفضل

يعتبر عام المهنة فهو الأفضل منذ أعوام مضت على الأقل الحظوظ مساعدة وليس فقط الجمود والمساعدات كالأعوام السابقة، وخاصة في بداية الخامس وحتى نهاية السابع لأنني أظن أن هذا الشهر بالذات سيكون بداية جديدة مفرحة، ربما مشروع جديد أو تحقيق لأمنية تستحقها وتسعى لها.

تنشغل بأمور عامة مؤسستك، عملك، ترقية، عمل جديد، فأنت رئيس هذا العام.

التعب في الشهر الثالث والرابع والثامن والعاشر، وقد يحمل جزءاً من اهتزاز.

الأمور العاطفية جيدة ومبشرة مع أن الأمور من بداية الخامس حتى نهاية التاسع تحتاج لجهودك الدبلوماسية لأنك ستكون مشغولاً بعملك أكثر من اهتمامك بالعواطف، وأظن أن العام أفضل من الأشهر السابقة وبالذات الثامن والـ11 ولكن الأمور جيدة وداعمة والعائلة تساعدك وتدعمك.

الأمور الصحية جيدة عموماً وليست كالعامين السابقين والتعب فقط من بداية الشهر السابع حتى منتصف الثامن والشهر الأخير في العام ولكن ليس تعباً حقيقياً.

برج الجوزاء 2019

عام للتغيرات العاطفية

الأمور المهنية جيدة هذا العام ولكنها لن تكون أول اهتماماتك لأن أول اهتماماتك في الاغلب ستكون عاطفية وعائلية.

ستظل الأمور المهنية جيدة حتى الشهر الخامس، وهنا ستقل الحظوظ..

لكن الأمور المهنية لن تتراجع إلا بين 12/8 و20/9 لتكون أكثر الفترات تعباً.. أما العام كله فهو جيد عملياً وهذا سيجعلك تحتاج لكل ثقتك بنفسك ولكل جرأتك وشجاعتك لكي لا تعزل نفسك عن المواضيع المهمة العامة أو العملية ولا تسمح للاكتئاب بأن يدخل حياتك فالحظوظ مساعدة وأنت تتمتع بمحبة الناس من حولك وهاتفك لا يتوقف عن الرنين وكلمتك مسموعة. وقد تؤسس لأمور مستقبلية أو أفق جديدة تفتح لك فكن منتبهاً إلى كل الفرص المحيطة بك لأنك تأخذ قرارات مهمة وقد تفكر بسفر أو تنال سعادة سببها ترقية أو ورقة مهمة أو زيادة بالراتب الأمور العاطفية مصدر للتعب وربما زواج ما يستدعي صرفاً إضافياً أو سفراً أو فراقاً أو خيبة أمل، وستكون الفترة الأكثر تعباً من 10/4 وحتى 10/8.

أما بالنسبة للمال فسيتراوح بين الجيد والجيد جداً، ولكنه عام للصرف سواء بسبب عقار أو ارتباط أو تغير جذري في أمورك المهنية.

عام جيد بمجمله وخاصة مهنياً أو عقارياً ولكنه لفراق أو لسفر أو تعب عاطفي انتبه صحياً خاصة بين الشهرين الثامن والتاسع.

برج السرطان 2019

عام العمل والعائلة

الأمور المهنية هي الأفضل لهذا العام وخاصة بين 14 شباط و4 تشرين الأول وبالذات بين منتصف الشهر الخامس إلى آخر التاسع فقد تسعد للأخبار، وقد تتحقق أمنية تمنيتها سابقاً، فأنت محظوظ في هذا العام فكل أمورك مع العائلة أو أمور الشراكات المالية مع الآخرين بخير بل تمنحك الهدوء والصبر وتحمل لك التقدم العلمي وتدعم كل مشاريعك وخاصة أنه يساعدك في الحصول على المساعدات العائلية والمادية والمعنوية.. تبدو مشغولاً بقضايا الأسرة سواء الزوجة أو الأهل ولكن الانشغال الذي تحبه أنت فهو مسؤولية وقوة قرار وسيطرة على الشؤون المادية أو المعنوية للأسرة وخاصة المسؤولية المادية كالمال الموروث أو مساعدة معنوية أما الفترة المتعبة في العمل فستكون بين الشهر الأول ومنتصف شباط ونيسان وتشرين الأول.

وفيما يخص الأمور العاطفية ليست الأفضل ولكن الأكثر تعباً سيكون بين الخامس وآخر الثامن والسادس أكثرها تعباً فهي الفترة الأكثر مزاجية وحساسية وقد تصل إلى فراق أو هجر، وربما يكون السبب السفر والبعد عن الأهل.

الأمور المالية جيدة ما عدا الشهرين الرابع والعاشر فهما أشهر للدفع أو التعب المالي. وغالباً أنت تحتاج إلى قرض أو تناقش في قصص لها علاقة بالأهل بيع أو شراء أو ضرائب أو تدفع أقساطاً متأخرة لأمور بنكية.

عام قد يحمل تعباً عائلياً وخاصة شباط ونيسان وتشرين الأول، ولكن قد يكون السبب سفراً أو تغييراً كارتباط ولكنه ارتباط غير حب أو ارتباط أهل، أو ارتباط على سفر.

انتبه صحياً في الشهر الأول، نيسان، تشرين الأول.

برج الأسد 2019

عام للتعب العاطفي والعمل

عام فيه حظوظ سعيدة ولكن المهم أن تغتنمها، فأنت مستقر وتشعر بالأمان وتود أن تغير المعادلة من حولك وأنا أظن فعلاً أنك قد تغير شيئاً في حياتك سواء كان لك أو لأحد المقربين منك.. وكأنك تدخل دنيا جديدة أو تفرح لهمٍّّ يزول من حولك.

العام ليس الأفضل على الصعيد المهني ولكن سيمر أشهر جيدة منها شباط وأفضلها كترقية أو كتغيير، إضافة إلى السادس، ثامن، تاسع ولكن سيكون الشهر الثالث والعاشر أصعبها، فهو يحتاج إلى انتباهك.

عام متعب عاطفياً خاصة الخامس والسابع والعاشر، فهو عام لفراق أو سفر أو ارتباط أو موت لا سمح اللـه والأكيد أنك تبدو متسرعاً وغاضباً عموماً.

الأمور المالية هي الأفضل ماعدا الشهر السادس والسابع والعاشر والحادي عشر فهي أشهر للدفع وربما بسبب ارتباط، أو عقار أو زواج أو سفر.

الأمور العائلية جيدة عموماً، مع أن التعب بين الخامس والعاشر، ولكن الأكثر تعباً هو السابع.

انتبه صحياً في شهر شباط وآذار وحزيران وتشرين الأول.

برج العذراء 2019

عام التحسن المهني والتعب العائلي

الأمور المهنية تعتبر أفضل ما في هذا العام وخاصة لتحقيق طموح أو ترقية، ولإدارة، فكل ما يخص الأمور الدراسية والعملية سيحمل الفرح وخاصة في مؤسستك أو الأمور عامة فأنت تبحث عن الحكمة والمعرفة والثقافة وأي قصة تخص الأوراق أو القانون أو المحاكم أو مؤسسات الدولة سيكون جيداً جداً وأي أمر له علاقة بالترقية أو نجاح أو دراسة جامعية سيكون محظوظاً ولكن العام متعب للأمور العملية من شباط حتى منتصف نيسان وتموز وكانون الأول.

الأمور العاطفية جيدة ولكنها ليست الأفضل لأنها سترتبط بالأمور العائلية وهنا بالأغلب مصدر التعب، وهي أكثر الأعوام تبشيراً بارتباط أو سفر، ولكنه سيحمل عدم رضا من الأهل أو منك في الأغلب ما يجعلك قلقاً أو عرضة للنقد أو حزيناً أو عصبياً متوهماً أن من حولك يسيء لك فلا تواجه مشاكلك العائلية بمفردك كعادتك، بالعكس ناقش مع من حولك وخاصة أصدقاءك الذين تثق بهم فوجود المشتري في برج القوس سيظل يحمل القلق وطوال العام تقريباً ولست أستطيع تقدير السبب ولكنه أمراً جديد وطارئ قد تفكر به كمشروع جديد أو شراكة جديدة أو منزل جديد تأخذ عليه قرضاً أو زواجاً أو سفراً.

والحقيقة أنه عام للقلق أو للحسرة أو للأسى وقد يخيب أملك في مساعدات أو في أصدقاء يتخلون عن مساعدتك.

الأمور المالية جيدة بالعموم ومستقرة ولا هزات، ولكن هناك تعب في نيسان وحزيران وتشرين الثاني الأمور المالية جيدة إلى جانب الأمور العملية التي تحمل السعادة مع أن المال أفضل بكثير والحقيقة أن أمورك المالية طوال العام جيدة أو ضمن إطار المعقول وهي تعتمد على جهدك ودبلوماسيتك ولكنه طبيعي.

انتبه صحياً في نيسان وحتى منتصف الخامس وتموز.

برج الميزان 2019

عام العاطفة والعمل

الأمور المهنية هي الأفضل هذا العام فأحلامك محققة والحظوظ مساعدة، عام للترقية أو لتحسن مهني مفرح، إذا كنت تعمل في مجالات رسمية أو تهمك أمور الأوراق في المؤسسات العامة فقد تفرح لأمور إدارية جيدة أو أمور لها علاقة بالثقافة أو بالتعليم فوجود الكواكب في أماكن داعمة لحركة تغيرات تسعى لها أو تحقق أمنية طال انتظارها أو بداية جديدة أو حلولاً مبدئية لكل ما شغل بالك في العام السابق مصالحات.. اعتذارات، تنازلات، استعادة علاقات سابقة مبعداً عنك الخوف أو القلق لتحل الثقة والانطلاقة الجديدة التي تسعدك.

ماعدا شهر شباط وتموز وكانون الأول فهي أشهر للشجارات أو للمؤامرات العملية، ولكن تتمة العام للتهاني أو لمباركات مهنية.

الأمور المالية ليست الأفضل رغم أن الدخل ليس سيئاً ولكن المصاريف كثيرة، والتنظيم هو ما يلزمك وقد تحتاج إلى قلم وورقة، وأغلب مصاريفك طارئة، فخفف إسرافك على الكماليات.

الأمور العاطفية جيدة هذا العام مع أنك ستبدأ عاماً على نحو متعب، إضافة إلى السادس والتاسع فهما أشهر للتعب ولكن العام بمجمله جيد عاطفياً وقد يكون عام الارتباط بامتياز وتغيرات عائلية، قد يكون السبب زواجاً أو سفراً فهو عموماً متعب للعائلة وخاصة بين الخامس والتاسع فهي الفترات الأكثر بشارة بسفر أو ارتباط وقد تفارق أو تهاجر.

فانتبه في هذه الفترة عائلياً وخاصة السابع والتاسع.

انتبه صحياً في الشهر الأول ومن منتصف الخامس وآخر الشهر السادس.

برج العقرب 2019

عام العواطف والمال

الأمور المهنية بالعموم جيدة مع أن الأمور العاطفية والمالية هي الأفضل هذا العام ولكن مهنياً العام للتحسن ما عدا الشهر الثالث والسابع فهذه أشهر للعصبية أو للقلق تشهد هذا العام انطلاقاً لمفاوضات أو لقاءات وكأنك تقرأ المستقبل وتتصرف على هذا الأساس، تبذر بذوراً في أرض خصبة معدة لتزهر.. زهوراً ورياحين فأنت تعقد النية على تغيير حياتك العملية والمالية ولا أظن أنني سأنهي هذا العام من دون أن أقول لك مبارك على تغيير جيد ومفيد.

وفي 3-7 هي أيضاً للانتباه صحياً وهذه الفترات الوحيدة المتعبة بالعام سواء صحياً أم عملياً، أما بقية العام فهو جيد للطموحات المستقبلية أو للتطورات الإيجابية.

تغير في العمل في السكن في فريق العمل وقد تحمل السنة بيعاً أو شراء أو زواجاً وخاصة أول شهرين بالعام إضافة إلى الرابع والسادس وآخر ثلاثة أشهر.

والحقيقة أنك في العام الأفضل للحب والعواطف والأمور المالية ولكن المتعب غالباً سيكون عائلياً وخاصة لو كنت من مواليد العشرية الأولى لمواليد العقرب وهذا قد يبشر بسفر بارتباط أو بعد عن أهل أو فراق وهذا هو الشيء الوحيد المتعب هذا العام.

برج القوس 2019

عام الارتباط والنجاح

الأمور المهنية هي أقل من الأمور حظوظا مع أن العام للحظ المطلق ولكن ستمر أشهر وخاصة من 10 شباط حتى 17 نيسان ومن 21 أيار حتى 5 حزيران ستكون للتعب المهني إضافة إلى الشهر التاسع قد تحمل التعب المهني فأنت في عام لا تسمح فيه لأي من المحيطين بأن يحد من طموحاتك أو من أهدافك والأهم أنك تؤمن بقوة الكلمة وقوة الطموح وجعلها وسيلة لتحقيق أهدافك.

العمل كثير هذا العام ولكنه عمل يسعدك لأنه يؤدي بك إلى تحسن مالي أو ترقية عملية، وهذا يجعلك أشجع في الوصول إلى أهدافك وتعمل بجد لتصل إلى ما تريد بطريقة أسرع وأسهل وعلى كل العمل كثير ولكنه يؤمن مالاً جيداً قد يفرحك ويسد متطلباتك وقد تفكر بسفر أو تسعد بنتائج امتحانات تمنحك السعادة.

ولكن ليس هو التعب الوحيد تقريباً هذا العام لأن الأمور المالية أيضاً متعبة ولكنها ستكون بسبب صرف إضافي وليس بسبب قلة دخل فصرفك كثير لديكور – لسفر – لارتباط – لعقار – لبداية عمل جديد كل هذا وارد وهذا جيد ولن تتضايق من ضيق مالي إذا كان لهذه الأسباب السابقة وخاصة الشهر السادس والتاسع والعاشر وال 11 فهي أشهر للتعب المالي غالباً.

عام للحب وللارتباط أو للبعد عن العائلة بسبب سفر أو عقار جديد فكوكب الخطوط السعيدة في برجك والأمور قد تمتد لتصل إلى الفرح فقد يكون العام للارتباط أو للخطبة أو لوضع النقاط فوق الحروف في أمورك العاطفية والعائلية.

انتبه صحياً من بداية الرابع حتى منتصف الخامس ومن 18/8 حتى آخر التاسع وهذا جيد. والعام لولادة جديدة أو لطفل جديد وقد يكون هذا هو سبب التعب الصحي.

برج الجدي 2019

عام المال والعمل

عام جيد جداً مهنياً والحظوظ تحمل الأفراح وخاصة أنك تحافظ على مكتسباتك وترتاح مالياً والحقيقة أنه عام للخطوات الجديدة وغالباً في مؤسستك مع أن السفر قد يكون متاحاً ولكنني أظن أن هذا العام لتحقيق أمنية طال انتظارها وخاصة الأشهر الثلاثة الأولى أو الخامس والسادس إضافة إلى الثامن والعاشر وال12 وهذا جيد جداً.

عام للإنجاز ولكن الأهم أنه عام للتحسن المالي وخاصة من بداية الشهر الثالث وأنا أرجح أن الوضع سيختلف حتى الثالث بترقية أو سفر أو كل جديد فالحظوظ مساعدة مالياً وعملياً.

الأمور العائلية جيدة وتحمل التحسن ابتداءً من شباط، ماعدا أيار وتشرين الأول فهي أشهر متعبة قليلاً للعائلة وقد يكون بسبب سفر – ارتباط – طفل جديد – أو عقار، وليس من مصاعب صحية هذا العام إلا في الأول ومن منتصف الخامس حتى نهاية السادس والشهر العاشر وهذا قليل عموماً.

برج الدلو 2019

عام المال والسفر والعواطف

عام مهني جيد مع أنه ليس الأفضل ولكن بجهدك وإرادتك ستصل لهدفك الأساسي فحاول أن تسلك أسهل الطرق للوصول إلى هدفك وصدقني أحياناً تكون الحياة بخيلة جداً وأحياناً سخية جداً ولكن الأهم أن نمسك بالحظوظ حين تكثر حولنا لنحقق أمانينا لنصل إلى ما نريد وهذا العام أنت مضغوط مهنياً وكأنك تعمل تحت إدارة رئيس قاس أو عسكري أو منظم، وأنت تكره الأوامر والضوابط.

المال جيد ومفرح ولكن العمل ضاغط ليس في كل الأشهر ولكن الفترة بين الخامس والتاسع متعبة، تحتاج جهودك الدبلوماسية كما في شباط وأيار والثامن إضافة للعاشر فهي الأشهر الأكثر تعباً.

العام جيد على صعيد المال والارتباط وطوال العام تقريباً وخاصة في الثالث والسادس والرابع والتاسع والحادي عشر وهذا جيد جداً لأنه سيكون مريحاً مالياً وخاصة في هذه الفترات ولن ينقصك المال في هذا العام وخاصة من تجارة وإعلام أو فن وإبداع فأنت تفرح لعائدات مالية جيدة كانت مؤجلة كاستعادة حق أو دين أو عقد جديد أو بداية جديدة يتردد اسمك في أعمال مميزة وعلى الأغلب هو عام مميز لتغير حياتك أو مصيرك على صعيد المال أو السفر.

فرح في إطار العائلة ماعدا أيار وآب وتشرين الأول.

صحياً انتبه في الثاني والثالث إضافة إلى تموز وكانون الأول فهي ستحمل الكثير من التعب والقلق.

برج الحوت 2019

عام الضغوط العملية والسعادة

عام ضاغط مهنياً بسبب وجود المشتري في مكان غير مناسب، عام للأوامر أو التنقلات أو لمدير قاس ولا يسامح وقد يضايقك سمعة مهنية أو إشاعات في عمل وعموماً الخوف مما هو آتِ أسوأ من الآتي ولذلك تلزمك المخاطرة هذا العام والخروج من قوقعتك لتحاول الاقتراب ممن حولك.

والحقيقة أنك في عام تكتشف أموراً مخبأة وغير متوقعة ما يشعرك بالأسى أو الضيق فأنت تحن أو تعاتب أو تستغرب ما تسمع وخاصة في الشهرين السادس والتاسع فهما الأكثر تعباً والفترة بين الخامس وحتى آخر التاسع ليست مريحة ولكن السادس والتاسع للتحذيرات.

الأمور العاطفية جيدة هذا العام فهو عام العواطف والارتباط أو الفرح بطفل جديد أو لعقار أو أثاث وممتلكات وقد تصل لسفر إلى أماكن ونواح بعيدة فانتبه فقط من التاسع والـ12، في أمورك العاطفية وعموماً ليس سوءاً أو اهتزازاً.

الأمور المالية جيدة جداً ماعدا نيسان وأيلول قد يحملان مضايقات مالية وصحية.

عام جيد وليس فيه مساوئ وهو عام للتعارف والمحبة ولتكون محمياً وسعيداً بارتباط أو بعقار فانتبه مهنياً.