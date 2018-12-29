كرة الحرفيين تنتظر الفرج مالياً

أكد رئيس نادي الحرفيين الأستاذ محمد جمال حبال أن فكرة الانسحاب من الدوري غير واردة على الإطلاق رداً على ما يروج في بعض المواقع وشدد على أن الفريق سيبدأ تحضيراته كالمعتاد يوم السبت القادم تحت قيادة مساعد المدرب محمد بودقة لحين النظر باستقالة المدرب أنس صاري والتي تقدم بها إلينا بشكل شفهي بعد مباراة الشرطة، ونحن بدورنا لم نقبلها وننتظر التباحث معه بعد عودته من الدورة الآسيوية الفئة A التي أقيمت في دمشق من أجل الاجتماع به وسماع وجهة نظره ومن ثم يمكن لنا اتخاذ القرار الذي بلا شك سيكون لمصلحة النادي بغض النظر عما نحن فيه ونتمنى عودة الصاري، لدينا بالحقيقة مشاكل عديدة وفي مقدمتها ضعف السيولة المالية التي تربك حساباتنا ونأمل أن يتم تحويل بعض المساعدات من قبل اتحاد الحرفيين بدمشق، كما وعدنا مع زيارة نتطلع من خلالها خيراً لرئيس المكتب التنفيذي اللواء موفق جمعة لمساندتنا قدر المستطاع بغية إتمام مرحلة الإياب من الدوري الممتاز، ظروفنا صعبة ولكن فضلنا أن نشارك بعد وعود كثيرة قطعت لنا بتقديم يد العون من عدة مواقع في مؤسسات الدولة وكل ذلك لم يترجم على أرض الواقع وأنا لم أقصر من حيث دفع مقدمات العقود لكن لدي طاقة معينة لا يمكن بعدها احتمال المزيد، نتطلع أن يقف معنا رئيس اتحاد الحرفيين وخاصة بعد الموافقة حيث بات النادي مركزياً مع وعود بتأمين قطعة أرض بغية إقامة منشآت عليها تعود علينا بالنفع المالي نستطيع من خلالها تغطية نفقات الألعاب والكوادر العاملة لدينا التي تنتظر الإفراج عن مستحقاتهم، وقد علمت «الوطن» أن التسريبات الأولية تفيد التمسك بالمدرب أنس صاري وهناك جهود حثيثة لثنيه عن قراره خاصة أنه يعرف الفريق تماماً، لكن سوء الحظ وعدم التوفيق لعبا دوراً مهماً في عدم تقدم الفريق على سلم الترتيب ومجلس الإدارة متمسك به إلا إن كان للصاري رأي مخالف، كما أن الأمور مؤجل البت فيها من حيث وضع الفريق كعناصر وما يمكن صرفه لمستحقاتهم المتأخرة والتخلي عن عدد من اللاعبين وهذه النقاط ربما تتوضح في بحر الأسبوع القادم كحد أدنى أو لحين نهاية الجولة التي سيقوم بها رئيس النادي إلى دمشق.